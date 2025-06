Važno saopštenje za vozače! Na ovim deonicama saobraća se po izmenjenom režimu ili je TOTALNA obustava

Sezona radova na putevima širom Srbije je u punom jeku, a vozačima se savetuje oprez i da se prilagode uslovima na putu. Od 25. do 30. juna izvode se infrastrukturni radovi na više deonica državnih puteva u Zapadnoj Srbiji, zbog čega će doći do privremenih obustava i usporenog saobraćaja.

- Na deonici Čačak (Guča) - Pakovraće (Markovica), u zoni od km 96+850 do km 96+950, 25. juna biće izvođeni istražni radovi i prikupljanje podataka. Tokom trajanja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz prisustvo adekvatne signalizacije - saopšteno je za RINU u JP Putevi Srbije.

Na deonici Kaona - Kosjerić, u zoni km 173+550 do km 173+600, takođe 25. juna, tokom svetlog dela dana, izvodiće se istražni radovi. Saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila.

Na deonici Kraljevo - Goč, od Beranovca do Goča (km 22+650 do km 25+038), planirana je totalna obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova i to u sledećim terminima:

Četvrtak, 26. jun 2025. godine, od 7 do 17 časova

Petak, 27. jun 2025. godine, od 7 do 17 časova

Ponedeljak, 30. jun 2025. godine, od 7 do 17 časova

Za vreme obustave, vozači će biti upućeni na alternativni pravac Goč - Vrnjačka Banja, a dužni su da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i uputstva nadležnih službi.

Nadležni apeluju na vozače da se naoružaju strpljenjem i prate informacije o stanju na putevima, kako bi na vreme prilagodili svoje rute i izbegli nepotrebna zadržavanja.

