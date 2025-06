U ovom gradu u Srbiji danas je bilo najtoplije: Oboren rekord, topao vazduh iz marokanske pustinje doneo vrelinu

Termometri u Srbiji su se usijali, a na snazi je najviši, crveni meteo-alarm. Vlada je preporučila poslodavcima da se izbegava rad na otvorenom. Lekari savetuju laganu ishranu i povećan unos tečnosti. Ovo je najtopliji 26. jun od kada se mere temperature.

Duga obdanica i veoma topao vazduh iz marokanske pustinje podigli su temperaturu i do 40 stepeni, koliko je izmereno u Leskovcu.

U Beogradu je takođe izmereno 38 stepeni, što je najtopliji 26. jun. Rekordi su postavljeni na 16 lokacija širom Srbije. Veoma je bilo toplo i na planinama, pa je na Zlatiboru i u Sjenici izmereno 32 stepena.

To su pokazali termometri, ali u urbanim sredinama, na betonu, temperatura je nekoliko stepeni viša. U glavnom gradu u 19.30 je izmereno 36 stepeni, pa nema uobičajene gužve na ulicama. Očigledno, stanovnici su poslušali savete lekara i ostali u rashlađenim prostorijama.

"Nemojte u najtoplijem delu dana biti napolju, niti raditi teške poslove, čak ni kod kuće, čak i kada ste pod klimom. Molim vas, uključite klime i sve rashladne uređaje – to vašem srcu prija, jer mu olakšava rad pod velikim opterećenjem. Ako morate da idete na posao ili lekaru, nosite sa sobom nešto slano ili slatko, tečnost, sve što lekari preporučuju. Možete poneti i suvo voće, jer srcu trebaju brzi šećeri", savetuje dr Ivana Stefanović.

Veoma toplo vreme očekuje se i narednih sati, a onda će, pred jutro, topao vazduh koji je stigao sa severa Afrike ustupiti mesto svežijem iz centralne Evrope.

Osvežiće prvo Vojvodinu, a sutra tokom dana i ostale krajeve.

Očekuje se jak severozapadni vetar, pljuskovi i grmljavina, a temperatura će pasti za pet do osam stepeni. Ujutru će biti od 15 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura u većini krajeva iznositi od 29 do 32 stepena. Do juga Srbije osveženje će stići tek krajem dana, a tamo će sutra temperatura biti do 36 stepeni.

U Beogradu će noćas ostati tropski toplo – temperatura se neće spustiti ispod 25 stepeni, a već sutra lakše ćemo disati.

Duvaće jak severozapadni vetar uz povremene pljuskove, a temperatura će dostići 31 stepen, što je sedam stepeni manje nego danas.

