ILON MASK BIĆE GOST SRBIJE U NOVEMBRU! Lečić: On je jedan od dobitnika nagrade 'Planetarni Tesla' koja se dodeljuje vizionarima (VIDEO)

Nikola Tesla bio je naučnik koji je izumeo budućnost i kome čitavo čovečanstvo treba da duguje zahvalnost. On nije bio samo otac električne energije i komunikacije s jednog kraja sveta na drugi, već već je bio čovek blistavog uma koji je imao ideje koje su bile ispred njegovog vremena.

Njemu u čast ustanovljeno je međunarodno priznanje pod nazivom "Planetarni Tesla" koje se dodeljuje pojedincima i institucijama širom sveta čiji su doprinosi u nauci, kulturi, društvu ili filantropiji inspirisani Teslinom vizijom o boljem svetu.

- Ovo je nagrada za preporod Srbije, preporod njenog duha, njene vizije, njene snage, njene lepote, njene postojanosti, svega onoga što je Srbiju kroz vekove krasilo. Uzmi jednu ideju i učini tu ideju svojim životom, razmišljaj o njoj, živi po njoj- govorio je Svami Vivekanada, veliki prijatelj Nikole Tesle. Mi smo ideju staru 102 godine pretvorili u energiju, u stvaralački naboj da Srbiji vratimo ugled koji je ona imala- rekao je u Novom jutru Vlada Markanović, autor projekta "Planetarni Tesla".

On je dodao da je ova nagrada srpska i svetska , kao i Nobelova nagrada.

Branislav Lečić, glumac, citirao je reči Nikole Tesle:

- Postoji nešto u meni što bi moglo biti iluzija, kao što je to slučaj sa mladim uzbuđenim ljudima, ali ako bih imao dovoljno sreće da osmislim neki od svojih ideala to bi bilo zarad celog čovečanstva. Ako bi se moje nade ostvarile, najuzbudljivije bi bilo to da je delo jednog srbina.

- Tesla je genijalan um koji se doživljava kao naučnik koji je uspeo nešto da uradi ali u duhovnom smislu niko nije tako prodro u njega da bi shvatio poruku koju je poslao ne samo nama. Ta njegova poruka treba da bude shvaćena jer time spašavamo sve naše podele, odnose unutar same Srbije i srpskog naroda, a da ne govorim o tome da je univerzalna vrednost Tesle koji je kao naučnik sa svoja tri pronalaska omogućio telekomunikaciju, ovo što mi danas imamo- rekao je Lečić u Novom jutru.

- On se nikada nije zarobio u materijalno. Materijalno nije pobedilo. On nikad novac nije potcenjivao, bio je važan ali ne da bi sebi omogućio lepši život nego za ulaganje u naučna dostignuća- dodao je Lečić.

- Ja sam zahvalan gospodinu Markanoviću koji je autor te priče, a ja mu koristim da budem razglas da bi što dalje doprla ta misao da bi se ujedinili svi faktori koji bi doprineli imidžu Srbije- rekao je Lečić.

Markanović je dodao i da je 'Planetarni Tesla' protest prema međunarodnoj zajednici koja satanizuje Srbe, narod koji ima takve naučnike kao što su Tesla, Mileva Marić, Mihajlo Pupin, Ruđer Bošković. Razmišljajući kako i na koji način brendirati Srbiju, govoriti o svemu onome što su naši naučnici ostavili kao fundament ostalima da se razvijaju- dodao je Markanović.

- 10. novembra je dan nauke, a nagradu 'Planetarni Tesla' dobiće Ilon Mask, sa kojim pregovaramo da dođe ovde ako Bog da, pregovaramo, radimo ozbiljan posao. Mask je vizionar i lider u oblasti inovacija i on će dobiti ovo sjajno priznanje. Među dobitnicima su i Viktor Orban, zagovornik mira i stabilnosti, Novak Đoković, najuspešniji sportista, Peng Li Jan, prva dama Kine, Gordana Vunjak Novaković, svetski priznata naučnica, Marina Aresnijević, Vladimir Lučić, Aleksandar Vučić za desetogodišnji prosperitet Srbije, koji je ujedno i pokrovitelj ove nagrade- rekao je Lečić.

