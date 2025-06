MOSTOVI U BEOGRADU PROHODNI: Građani mogu nesmetano da prelaze reku

Uprkos brojnim blokadama širom Beograda, četiri ključna mosta u prestonici su slobodni za saobraćaj i građani mogu nesmetano da prelaze reku.

Kako je potvrđeno, trenutno su Gazela, Brankov most, Plavi most i Pančevački most prohodni, a saobraćaj na njima se odvija normalno.

Ovo je dobra vest za sve koji pokušavaju da se prebace sa jedne obale na drugu, posebno s obzirom na to da su pojedine ulice u centralnim i perifernim delovima grada i dalje pod blokadama.

Ipak, nadležne službe apeluju na oprez i savetuju građanima da, gde god je moguće, prate najnovije informacije o stanju u saobraćaju.

Autor: D.B.