'Zvala sam policiju pre 2 nedelje, kažu mi...' Milanova majka godinu i po dana nakon njegovog nestanka veruje u SAMO U OVO

Godinu i 20 dana je prošlo od njegovog nestanka

Nišlija, Milan Đorđević, nestao je pre tačno jednu godinu i 20 dana, kada je u sred radnog vremena, službenim automobilom otišao na oko 20 kilometara od Niša - izletište Bojanine vode, gde mu se izgubio svaki trag. Tog dana, pozvao je suprugu da joj kaže da će se duže zadržati na poslu i da neće stići da pokupi ćerku iz vrtića, ali da stiže da sina vodi na rođendan, ali ipak, kući se nije pojavio. Od tada, brojna pitanja su bez odgovora, a ono što do sada znamo sa sigurnošću jeste da se ne nalazi ni u jednom manastiru.

Slučaj nestalog farmaceuta prate brojne teorije - zato, krenimo redom.

Nestanak - 10.jun

Milan je nestao 10. juna 2024.godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini nadomak Niša. Toga dana je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: “Idem, Maro, da radim”.

Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra „Zona II“ gde je obavio telefonski razgovor pa otišao u UKC Niš na zakazani sastanak sa jednom doktorkom. Na sastanak je stigao u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno.

Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš nakon čega je u 11.30 časova bio u Jelašnici. Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni.

U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić. I od tada od njega više nema ni traga ni glasa.

U momentu nestanka bio je obučen poslovno - na sebi je imao elegantne pantalone, košulju i kožne cipele.

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži.

Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobile marke “škoda” nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša.

U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće.

Pokrenuta je opsežna potraga, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

Psi nanjušili trag samo na tri mesta

Marica, Milanova majka, pričala je za medije da su psi tragači nanjušili Milanov trag samo na tri mesta.

- Nanjušili su trag samo na parkingu, ispod osmatračnice i na terasi Planinskog doma - rekla je ona.

Stigla potvrda - nije u manastiru

Milanova majka, Marica, otkrila je za da je preko Srpske pravoslavne crkve (SPC) proverila da li je Milan u nekom od manastira, te da im je stigao konačan odgovor.

- Dobila sam potvrdu da nije ni na Hilandaru, ni u jednom srpskom manastiru u zemlji i inostranstvu. To je napismeno, ali svi kažu da je i to pitanje da li je tačno. Jer oni nisu obavezi da vas o tome obaveste - rekla je Marica.

Njegova majka otkrila je i jedan karakterističan detalj po kojem se Milan može prepoznati.

- Kada se nasmeje, ima nabor na desnom obrazu. To je posledica povrede iz detinjstva - rekla je ona.

Bivši inspektor tvrdi: "Postoje tri scenarija"

Protok vremena produžava misteriju Milanovog nestanka, jer nema nikakvog traga, glasa ni dokaza, rekao je nekadašnji policijski inspektor Bratislav Timotijević.

Gledajući kroz prizmu svog radnog iskustva, on je ponovio moguće tri teorije o razlozima zbog kojih nema farmaceuta.

- Ili je zaista smrtno stradao od strane NN izvršilaca, vidimo i dan-danas naravno da nije pronađeno telo, tj. posmrtni ostaci, znači i ti izvršioci su potpuno nepoznati. Ili je možda i sam smrtno stradao u prostoru u kojem je nestao, planina i tako dalje. I ona koja se ja najviše nadam, ona treća, da je usled samonametnutih znanih razloga, možda pritisaka koje je imao, odlučio da se povuče da nestane na neko vreme - kaže Branislav Timotijević.

"Samo plačem, nerviram se i gledam slike"

Milanova majka, ispričala je uoči godišnjice od nestanka, da i dalje ne gubi nadu.

- Svi kažu živ je, tu je, ne sekiraj se. A gde je? To nije dan, dva, tri nego godinu dana. Samo plačem, nerviram se i gledam slike. Taman posla da gubim nadu, ako izgubim nadu onda mi ostaje samo da se ubijem. Ne gubimo nadu. Nema nikakvih novih informacija iz istrage. Pre dve nedelje sam kontaktirala policiju, kažu mi: „Gospođo Marice, nema ništa novo“. Sve smo na početku. Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i – doviđenja - smatra Marica.

Autor: S.M.