'MOJA DANKA JE ŽIVA' Ispovest Miloša Ilića godinu dana od nestanka devojčice razorila naciju: Samo želimo da...

Tačno godinu dana je prošlo otkada se Srbija digla na noge zbog nestanka devojčice Danke Ilić (2).

Niz teorija i spekulacija pojavljivalo se tokom ovih godinu dana, a pitanje na koje još niko nema odgovor i koje njene roditelje razara je: ''Gde je mala Danka Ilić?''

- Kao da je moj život stao tog dana. Sve stoji u mestu, životi nam stoje u mestu - rekao je Miloš Ilić za Republiku, koji sve više veruje da će njegova ćerka biti pronađena.

Iako je verovao u verodostojnost priča uhapšenih osumnjičenih za Dankino ubistvo, slušajući priče o nestaloj deci u drugim delovima Srbije i regiona, Miloš u svakoj vidi sličnost sa sudbinom svoje ćerkice i želi da veruje da je ona ipak živa.

- Moja Danka je živa, i to jedino u šta želim da verujem. Verujem i nadam se da će se vratiti, kao što su se vratila i druga deca. Prošlo je mnogo vremena, ali, s druge strane, na takvo razmišljanje su me podstakla i dešavanja u Brčkom i Ubu. Kada je otkrivena kuća puna dece u Brčkom, strepeli smo svaki dan i nadali se da će nas neko pozvati i reći da je Danka pronađena. Onda smo čuli da nijedno dete nije s teritorije Srbije, makar ona koja su pronađena u toj kući. Pitanje je odakle su sve deca kroz tu kuću prošla ranije. S druge strane, kada se dešavala potraga za detetom u Ubu, svaki sekund od pre godinu dana mi se vratio. Poruka da je nestalo dete, veče, drama, potraga, policija. Svaki sekund smo Ivana i ja iznova proživljavali. Svaka vest koja se pojavila nas je podjednako uznemiravala i radovala. Kada smo saznali da je pronađena, obradovali smo se kao da je naše dete. Međutim, opet nas stigne realnost. Naše Danke nema - kaže otac Danke Ilić.

Dankina majka, Ivana Ilić ne može da se oslomodi tuge koja je tišti punu godinu.

- Ne možete ni da zamislite kroz šta je prošla, koliko je teško nositi se sa takvim situacijama. Svakodnevna borba sa sumnjama, kritikama i neprestanim pitanjima ljudi dodatno je otežavala naš život. Niko ne može da razume šta znači izgubiti dete - dodaje Miloš, pa nastavlja: Bila mi je oko u glavi, deo srca. Bila je tatina princeza. Kako mislite da sada živim?! "Želimo da je zagrlimo i poljubimo".

Miloš se osvrnuo i na priče da je dobio 30.000 evra.

- Ljudima koji govore da mi je uplaćeno 30.000 evra na račun samo mogu da kažem da ja u životu toliki novac nisam imao. Radim u državnoj firmi, mala mi je plata, a kamoli da sam ikada imao toliki novac. Uostalom, sve su to istražni organi proverili, pa i videli da mi je račun u minusu, a ne u plusu 30.000. To što govore da Ivana nije pokazivala emocije jeste istina, ali ne jer je nemajka već jer je sve to šok za sve nas. Samo ona i ja znamo šta je proživljavala posle toga, koliko joj je težak porođaj bio, kakve su sve posledice iz toga proizašle. I to je sve deo našeg života, koji je manje bitan od činjenice da mi jedino želimo da zagrlimo Danku, da je poljubimo, da se vrati u svoj dom - zaključuje potreseni Miloš.

Podsetimo, Dejan Dragijević (51) i Srđan Janković (51), osumnjičeni su, nakon sopstvenog priznanja, za ubsitvo male Danke Ilić, koja je nestala 26. marta 2024. godine iz dvorišta porodičnog imanja u Banjskom polju kod Bora. Optužnica protiv njih dvojice je potvrđena, ali suđenje još uvek nije počelo.

Autor: Dubravka Bošković