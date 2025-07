VOZAČI, DOBRO OBRATITE PAŽNJU! Evo gde se u Srbiji nalaze kamere za merenje brzine: Prekoračenje košta i do 150.000 dinara, ali možete i u ZATVOR

Putovanje od Srbije do Grčke često preraste u test volje i novca - jer ne vozite samo vozilo, već i "kripto-valutu" sopstvenog džepa. Kamerama za merenje brzine i presretačima patrolne policije – svaki kilometar može vas koštati bogatstvo!

Lokacije kamera i presretača

Auto‑putevi u Srbiji: sve deonice uređene su za merenje brzine - uključujući portale za prosečnu brzinu, ali bez obaveznog isticanja znakova upozorenja. Vozači bi samo po oznakama ograničenja od 130 km/h trebalo da „paze“.

Magistralni i regionalni putevi (npr. Ibarska magistrala) sve su češće pokriveni bočnim i skrivenim kamerama, uključujući one za pešake, pojas i telefon.

Presretači: civilna vozila bez oznaka patroliraju ključnim putevima i prekjučešnjim trasama (ka Grčkoj) – uhvatili su mnoge nepažljive vozače.

Kazne za prekoračenje brzine u Srbiji variraju u zavisnosti od toga koliko prekoračite dozvoljeni limit i da li vozite u naseljenom mestu, van njega ili na autoputu.

Visina kazni

Za prekoračenje od 1 do 20 km/h, kazna je 3.000 dinara (ili 2.500 dinara ako se plati u roku od 8 dana).

Za prekoračenje od 21 do 40 km/h, kazna ide od 5.000 do 10.000 dinara, a moguće su i kazneni poeni i zabrana upravljanja vozilom do 30 dana.

Za prekoračenje od 41 do 60 km/h, kazna je od 10.000 do 20.000 dinara, uz tri kaznena poena i zabranu vožnje najmanje 30 dana.

Za prekoračenje od 61 do 80 km/h, kazne se kreću od 20.000 do 40.000 dinara, uz šest kaznenih poena i zabranu upravljanja od najmanje tri meseca.

Za prekoračenja od 81 do 100 km/h, vozači mogu biti kažnjeni sa čak 100.000 do 120.000 dinara, dobijaju 14 poena i zabranu upravljanja do osam meseci.

Za prekoračenje preko 100 km/h, predviđene su najstrože sankcije – novčana kazna od 120.000 do 150.000 dinara, zatvorska kazna, 15 do 17 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom duža od 9 meseci.

Uticaj na džep vozača

- Put do Grčke (400 km): samo tri srednja prekoračenja mogu iznositi 60–120 hiljada dinara (500–1 000 €).

- Puno plaćate ne samo za gorivo, putarine, već i za sekunde hrkanja pedale napred.

- Svedočanstva vozača potvrđuju da kazne za prosečnu brzinu stizu i posle mesec dana, iznenađujuće – čak i kad ste mislili da ste „prošli“.

Šta ovo znači za ekonomiju

Državni budžet ostvaruje značajne prihode od kazni – ali to nije prihod bez troška: povećanje agresivnosti merenja, administracije i žalbi.

Za vozače - finansijska neizvesnost tokom letovanja, putovanja i poslovnih relacija.

Dugoročno: može smanjiti potrošnju i turizam, ako vožnja na relaciji Srbija-Grčka postane ekonomski rizična.

Vožnja brzinom većom za 21 km/h može vam promeniti letovanje - ne u Grčkoj, već na sudu.

Kamere i presretači su tu, baš tamo gde mislite da izmišljate priče.

Ekonomski saveti za putnike: planirajte razmak, vozite 10–20 km/h ispod ograničenja i plaćajte odmah ako vas uhvate.

Jer - kratko ubrzanje može izbrisati čitavu sezonu odmora i zamračiti džepnu ekonomiju do kraja godine.

Autor: Marija Radić