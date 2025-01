KO PUTUJE U AUSTRIJU NEKA DOBRO PAZI! Nemaju milosti za prekoračenje brzine, podigli kazne do 5.000 evra i za najmanju grešku

U državama koje su Balkancima najdraže ski destinacije – kazne za prekoračenje dozvoljene brzine vožnje zavise od stepena prekoračenja i područja u kojem je prekršaj počinjen.

Austrija je kazne za prebrzu vožnju značajno povećala još od septembra 2021. godine. U naselju, kazna za prekoračenje brzine za 30 km/h ili više kreće se od 150 do 5.000 evra, umesto prethodnih 70 do 2.180 evra.

Za prekoračenje brzine za više od 40 km/h sledi kazna u rasponu od 300 do, takođe, 5.000 evra, a vozač može dobiti i zabranu upravljanja vozilom na mesec dana, odnosno tri meseca ako mu to nije prvi put da je u Austriji uhvaćen u prebrzoj vožnji.

Za prekoračenje brzine za više od 80 km/h vozaču preti zabrana upravljanja vozilom na najmanje šest meseci. Kazne za prekoračenje brzine za više od 50 km/h izvan naselja sežu od 300 do 5.000 evra, a moguća je i zabrana vožnje na mesec do tri meseca.

Takođe, vozačima koji počine najteže prekršaje moguće je oduzimanje automobila, kao i vozačke dozvole na najmanje šest meseci.

U Italiji su nova pravila na snazi od decembra prošle godine. Po njima, za prekoračenje brzine za više od 10 km/h, a manje od 40 km/h, kazna iznosi od 173 do 694 evra. Ako se prekršaj ponovi u urbanom području najmanje dva puta tokom godine, kazna se povećava na 220 do 880 evra, uz moguće oduzimanje vozačke dozvole od 15 do 30 dana.

Prekorači li vozač brzinu za više od 40 km/h, očekuju ga mnogo veće kazne i duži period bez vozačke dozvole, ali tačni iznosi zavise od okolnosti u kojima je prekršaj počinjen.

Autor: Aleksandra Aras