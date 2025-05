''URSULA ELITE 8'' UPALILA VREĐALICU! Žestoko udarila na Aleksandru, nazvala je KLEPTOMANKOM, Ivanija pred svima PLJUNULA Luku (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Matei Stanković.

- Da li je moguće da si takav licemer od čoveka, da se družiš sa Sandrom, a sa strane je ogovaraš i pričaš sve najgore o njoj - glasilo je pitanje.

- Ne družim se sa Aleksandrom već neko vreme od kada me provocira i čačka. Aleksandra glumi ovde Aneli, jako je perfidna, namazana i prelakirana - rekla je Matea.

- Ja nikada nikoga ovde nisam provocirala, to svi znaju, to mi nije u krvi. Bilo je tu oko cigareta, ona meni ne može da pravi ovde redove, što ona mene ne voli, boli me ona stvar, boli me baš uvo šta priča Matea o meni - rekla je Aleksandra.

- Kreteni koji prenose lažne informacije, preneli su Aleksandri da je pričala na njoj na nominacijama i rekla sam Aleks da pazi ko joj prenosi informacije - rekla je Sandra.

- Pričala si nam šta si krala i kako si krala - rekla je Matea.

Svađu Matee i Aleksandre Nikolić prekinuli su Ivania i Luka Vujović koji su se posvađali, te su pljuštale provokacije, a u jednom momentu je Ivanija pljunula Vujovića.

- M*š tamo je*em ti sve, šta me pljuješ ovde, pada mi kiša od tebe - rekla je Ivanija, a potom je pljunula Luku.

- Bože gospode, što me vređaš?! Kako sam ja mogao da te pljunem tu, sama sebe si pljunula - rekao je Luka.

- Kosa mi je mokra od tebe koliko pljuješ. U 35 godina tražiš savet za svoju vezu, kakav si debil - rekla je Ivanija.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Hipotetički nakon proslave Đurđevdana da saznaš da su Anđelini najbliži podelili snimak na njenom zvaničnom profilu gde se ti obraćaš i čestitaš slavu, koliko bi ti to značilo - glasilo je pitanje.

- Stvarno?! Baš mi je drago, lepe vesti za pola šest ujutru - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

