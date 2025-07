TOPLOTNI TALAS U SRBIJI! UPALJEN CRVENI METEO ALARM: Četvrtak donosi temperature do 38 stepeni, a evo kad će KIŠA!

Najtopliji dani ove nedelje četvrtak i petak.

U Srbiji će narednih dana biti pretežno sunčano i sve toplije. U petak posle podne očekuju se lokalne nestabilnosti pa će u subotu biti manje vrelo. Od nedelje ponovo toplije, ali sve nestabilnije pa sredinom sledeće nedelje uz jače pogoršanje izvesno je i osetnije osveženje, najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo.

- Do petka uveče sunčano i toplo, najtoplije na istoku i jugu regiona gde će se danas maksimumi kretati od 32 do 38 stepeni Celzijusa, a sutra i u petak od 34 do 39 stepeni Celzijusa. U petak krajem dana će se preko Alpa prebaciti manja količina svežijeg i vlažnijeg vazduha što će nad zapadnim, središnjim i severozapadnim delovima regiona usloviti lokakalne nestabilnosti i ređu pojavu grmljavinskih nepogoda.

- Duž Jadrana uglavnom suvo kao i na jugoistoku regiona. Prvog dana vikenda će malo osvežiti te će se maksimumi nad većim delom regiona kretati od 28 do 33 stepena Celzijusa, dok će se osveženje najmanje osetiti na jugoistoku i jugu regiona - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Zatim sledi nov porast temperature i ona će se u naredni utorak kretati od oko 31 na zapadu do oko 38 na jugoistoku regiona gde će biti najtoplije. Nad zapadnim delom regiona su povremeno moguće lokalne nestabilnosti dok se oko 8. jula očekuje jače pogoršanje vremena uz grmljavinske pljuskove,moguće lokalne nepogode, prolazno vrlo jak severozapadni vetar i osetno osveženje tako da bi se sredinom sledeće nedelje maksimumi kretali od 15 do 26 stepeni Celzijusa.

Za sada se neke obilne padavine (osim lokalno) ne prognoziraju ali kada se datum promene malo približi moćićemo bolje proceniti količinu i raspored padavina.

- Do oko 15. jula bi se zadržalo umereno toplo uz ređe pljuskove i bez velikih vrućina, a zatim verovatno sledi novo otopljenje. Narednih dana uglavnom suvo i toplo, nestabilnosti na zapadu regiona u petak, dok se od nedelje očekuju nad većim delom regiona kao uvod u osetniju promenu vremena oko sledeće srede. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

Autor: A.A.