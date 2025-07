SRBIJA U CRVENOM: Gore meteoalarmi, PAKLENE VRUĆINE u 9 gradova! Lekari uputili HITNO UPOZORENJE

Batut je objavio mere prevencije i lične zaštite tokom toplotnog talasa, bez preke potrebe ne izlazite napolje

U Srbiji se do kraja nedelje očekuju temperature i do 40 stepeni Celzijusovih, a Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorio je na opasnosti koje donosi ovakvo vreme i objavio mere lične zaštite.

- Na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala u narednih deset dana postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa na području grada Beograda, u zapadnoj, istočnoj kao i delovima centralne, severoistočne i jugoistočne Srbije u periodu od 6. do 9. jula. Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u domenu veoma opasne pojave od 4. jula u južnobanatskom okrugu, 6. i 7. jula na teritoriji grada Beograda, kolubarskog, mačvanskog, južnobanatskog i podunavskog okruga, od 6. do 9. jula u pomoravskom i moravičkom okrugu, 7. jula u srednjobanatskom okrugu, od 7. do 9. jula u borskom i zaječarskom okrugu a 9. jula u niškom i jablaničkom okrugu - navodi "Batut" i naglašava da se u kategoriji opasne pojave prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha očekuju u periodu od 3. do 9. jula u većem delu Srbije, izuzev planinskih oblasti.

- Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u domenu veoma opasne pojave od 4. jula u južnobanatskom okrugu. U kategoriji opasne pojave prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha se očekuju 3. i 4. jula na području Beograda, na severu, istoku i delovima zapadne i centralne Srbije.

Opasni vremenski uslovi 4. jul

Beograd

Bečej

Palić

Kikinda

Zrenjanin

Sombor

Loznica

Valjevo

Veoma opasni vremenski uslovi Vršac

Smederevska Palanka

Ćuprija

Kruševac

Negotin

Zaječar

Niš

Veoma opasni vremenski uslovi 6. jula

Beograd

Valjevo

Veliko GradišteVršac

Smederevska Palanka

Ćuprija

Kruševac

Negotin

Zaječar

Inače, narandžastom bojom su označeni opasni vremenski uslovi odnosno, prema pisanju Instituta za javno zdravlje Srbije, vremenski uslovi propraćeni izraženijim klimatskim pojavama, koje bi mogle da predstavljaju rizik po zdravlje; povećana verovatnoća za nastupanje različitih manifestacija toplotnog stresa, naročito kod osetljivih populacionih grupa (mala deca, trudnice, stari, hronično oboleli pacijenti). Pod posebnim rizikom su osobe sa narušenim integritetom svih slojeva kožnog tkiva, t.j. poremećajem mehanizma evaporacije nagomilane toplote (opekotine).

Mere lične zaštite

Odeća bi trebalo da je napravljena od laganih letnjih materijala svetle boje, a čija struktura dopušta propustljivost vazduha i omogućava uspešnije odavanje toplote

Redovna rehidracija u toku celog dana, nevezano za stepen fizičke aktivnosti ili osećaj žeđi

Ukoliko se radi o starijoj populaciji ili nezaposlenima, sve teže kućne poslove (pranje rublja, tepiha, zavesa...) trebalo bi obavljati u hladnijoj polovini dana (jutro, veče). Bez preke potrebe, ne bi trebalo napuštati dobro klimatizovan zatvoreni prostor za sve vreme trajanja povišene spoljne temperature. Ukoliko je to neizbežno, obezbediti redovnu rehidraciju u toku boravka na toplom.

Posebnu pažnju treba obratiti na održavanje lične higijene, zatim na higijenske uslove u toku pranja voća i povrća kao i na samu pripremu hrane, jer u uslovima kada je organizmu neophodno besprekorno funkcionisanje sistema termoregulacije, svaka dehidracija, nastala kao posledica alimentarne intoksikacije praćene dijarejom, dodatno bi komplikovalo zdravstveno stanje osobe koja je pretrpela bilo koje od navedenih kliničkih manifestacija toplotnog stresa.

Crvenom bojom označeni su pak veoma opasni vremenski uslovi - ozbiljno odstupanje mikroklimatskih i ambijentalnih uslova od onih u zoni termalnog komfora, što predstavlja povećanu verovatnoću za nastupanje težih manifestacija toplotnog stresa, poput toplotnog osipa, toplotnog edema, toplotne sinkope, toplotnih grčeva, toplotnog iscrpljenja i toplotnog udara.

Mere prevencije

Često menjanje čiste i suve odeće, trebalo bi primenjivati, kako kao preventivnu meru, tako i u slučaju već dijagnostikovanog toplotnog osipa.

Smanjenje intenziteta fizičke aktivnosti ili skraćenje vremena izloženosti dejstvu povišene ambijentalne temperature;Redovni unos tečnosti (1 čaša vode/20 min) u ustaljenom ritmu, bez obzira na eventualno odsustvo osećaja žeđi.

Pojava toplotnih edema gornjih i donjih ekstremiteta prevenira se regularno obavljenom aklimatizacijom na uslove povišene spoljne temperature vazduha (promena klimatskih zona). Do oporavka dolazi nakon boravka u hladnijem okruženju u trajanju od 1 - 2 dana.

Na svaku pojavu konfuznosti, nesvestice, izrazito tople i suve kože potražiti hitnu lekarsku pomoć.

Autor: S.M.