SNAŽNO NEVREME IDE KA HRVATSKOJ: Stiže stravična oluja, objavljeno i kada

Kako je i najavljeno, danas u pojedine delove Hrvatske stiže promena vremena. Od sredine dana sa zapada dolazi do porasta oblačnosti uz lokalnu kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, koji posebno u Gorskoj i centralnoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji.

Duvaće umeren severni i severozapadni vetar, popodne povremeno i jak. Na Jadranu umeren severozapadni i jugozapadni vetar, dok će na severnom delu uveče bura ponovo pojačati.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 36 stepeni, u Dalmaciji i do 38 °C.

Mogući su izraženiji pljuskovi sa grmljavinom, pre svega duž granice sa Slovenijom, navodi se u upozorenju. Riječka regija nalazi se pod crvenim meteoalarmom zbog ekstremnih vrućina.

U subotu se očekuje pretežno sunčano vreme, prepodne u unutrašnjosti mestimično umerena do povećana oblačnost.

Popodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije moguća je lokalno jača oblačnost uz mogućnost kratkotrajnog pljuska.

Vetar slab, mestimično umeren severoistočni, u Slavoniji jugoistočni.

Na Jadranu mestimično umerena bura, pod Velebitom i jaka s olujnim udarima, popodne severozapadni i jugozapadni vetar.Najniža temperatura vazduha od 16 do 21 stepen, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna od 31 do 33, na Jadranu od 33 do 38 °C.

DHMZ je objavio i prognozu do ponedeljka. Biće manje vruće i postepeno sve nestabilnije.

Tokom vikenda još pretežno sunčano, u subotu uglavnom suvo. U drugom delu nedelje i u ponedeljak promenljiva oblačnost, lokalno pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i izraženiji.

Verovatnoća za pljuskove najmanja je u Dalmaciji, naročito na krajnjem jugu. U subotu u unutrašnjosti mestimično umeren severoistočni vetar, na Jadranu bura i severozapadni. Od nedelje povremeno umeren jugozapadni vetar, a na Jadranu i jugo.

Autor: Marija Radić