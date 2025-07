NEPOBEDIV DUH NA KOPAONIKU: Održana još jedna OCR trka Invictus Challenge by Mozzart

Na padinama Kopaonika ovog vikenda nije bilo mesta za odmor, jer je priroda postala arena, a stotine takmičara suočilo se sa sopstvenim granicama na još jedno uspešno završenoj Invictus Challenge by Mozzart trci. Sada već tradicionalni sportski događaj koji se uz podršku Fondacije Mozzart održava već treću godinu zaredom na Srebrnoj planini, okupio je zaljubljenike u OCR trke iz celog regiona.

Trkačka avantura je započela u dnevnim satima, kada su takmičari u prelepom ambijentu Kopaonika imali priliku da testiraju svoju fizičku spremnost i mentalnu izdržljivost na stazi do Pančićevog vrha punoj izazova – od penjanja preko zidova, nošenja tereta, provlačenja kroz mreže, pa sve do savladavanja prepreka koje su zahtevale snagu, balans i brzinu. I sve to u dva navrata, jer je spust niz Pančić bio žicom i tu nije bio kraj. Takmičari su morali da okrenu još jedan krug do vrha i pokažu zašto su „Nepobedivi“.

Međutim, prava borba usledila je nakon zalaska sunca. Noćna trka donela je dodatne izazove, a ograničena vidljivost i hladniji uslovi pojačali su uzbuđenje i takmičarski duh među učesnicima. Za manje od sat vremena najspremniji uspeli su da istrče do najvišeg vrha Kopaonika i spuste se u podnožje.

Mozzartov tim „Nepobedivi“ i ove godine pokazao je izuzetnu spremnost i zajedništvo i opravdao epitet koji je postao zaštitni znak.

Pre Kopaonika, „Nepobedivi” su uspešno osvojili Petrovaradinsku tvrđavu na kojoj se ujedinjenim snagama trčalo za mališane iz Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“. Hrabri tim se potom u junu preselio na najlepšu novosadsku plažu, gde je organizovana i posebna akcija spasavanja u saradnji sa OTIS-om. Bila je to samo uspešna pokazna vežba u saradnji sa Fondacijom Mozzart koja će donirati vrednu tehničku opremu organizaciji traganja i spasavanja Srbije. Naredno okupljanje zakazano je za oktobar kada „Nepobedive“ očekuje osvajanje Fruške gore, a potom i Rtnja.

Autor: D.B.