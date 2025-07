Spremite se za PROVALU OBLAKA: Još nije gotovo, evo gde stiže nevreme

Nakon sunčanog jutra u Srbiju stiže talas nevremena koji će zahvatiti Vojvodinu i severoistok Srbije.

Sredinom dana i posle podne očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u delovima Vojvodine, na severoistoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima na istoku Srbije.

Dobra vest je da ne prete oluje sa grmljavinom kao prethodnih dana i ove padavine biće kratkotrajnog, prolaznog i lokalnog karaktera.

Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni. Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 28 do 32 stepeni.

Već za vikend toplije, naročito drugog dana vikenda, kada će temperature biti iznad 30 stepeni.

Autor: Marija Radić