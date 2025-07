OGLASILA SE ER SRBIJA: Ovo je najčešći razlog preusmeravanja letova

Putnici na avionskim linijama mogu se suočiti sa preusmeravanjem letova sa željene na neku drugu destinaciju, a kako kaže pilot Borko Ilić, meteorološka situacija je najčešći razlog zbog koga dolazi do divertovanih letova.

Ilić, koji je kapetan na avionu ATR72-600 i oficir za bezbednost (Flight Safety Officer) u kompaniji "Er Srbija" objašnjava da su meterološki razlozi mogu biti jake grmljavinske nepogode, jaki vetrovi, turbulencije, velike padavine, poplavljena pista, ali i snežni nanosi zbog kojih nije bezbedno sletanje.

- Divertovani letovi su oni letovi koji su iz bilo kog razloga preusmereni na neku drugu destinaciju koja nije naša željena. Mogu biti preusmereni odmah nakon poletanja iz raznih razloga, na primer, nekom putniku je pozlilo, dakle, medicinskih razloga, ili ako zahteva kontrola letenja, a najčešći razlog je meteorološka situacija - kazao je Ilić, objavljeno je na instagram nalogu "Er Srbije".

On je kao primer naveo let Beograd-Tivat gde je kapetan zbog nepovoljnih meteorološki uslova u crnogorskom gradu odlučio da preusmeri let ka Podgorici.

- Bio je jak vetar u Tivtu, velike turbulencije i nije bilo bezbedno započinjati prilaz. Sam smer i intenzitet vetra koji je bio prijavljen od strane kontrole leta i njihove meteorološke službe je bio van limita koji je kompanija sama propisala za bezbedno obavljanje leta, pa smo moja posada i ja, u dogovoru sa kontrolom leta, odlučili da se taj prilaz prekine i da se let preusmeri ka podgoričkom aerodromu, jer su u Podgorici vremenski uslovi bili daleko povoljniji - objasnio je Ilić.

On je naglasio da je sletanje na podgorički aerodrom izvedeno bezbedno.

Autor: D.B.