Koliko ovog leta traju letovi do Antalije?

Infrastrukturni radovi na unapređenju aerodroma u Antaliji i nedavni štrajk tamošnje kontrole leta produžavaju vreme letova do tog grada. Putnici gube strpljenje, a avio-kompanije slotove. Dokle će ta situacija da traje?

Prema podacima Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA, Tursku godišnje poseti oko 300.000 srpskih turista. Od tog broja, čak dve trećine u Tursku dolazi na letovanje. Posebno je popularna antalijska regija ili takozvana „turska rivijera“ kojoj pripadaju letovališta Antalija, Kemer, Lara, Belek, Side i Alanja. Najbrži i najlakši načina da se stigne do tih letovališta na Sredozemnom moru je avionom, iz Beograda ili Niša. Taj vid prevoza najčešće biraju porodice sa decom, pa se za čarter letove do Antalije tokom letnje sezone neretko traži avio-karta više. Međutim, dosadašnje veoma komforno putovanje ovog leta gubi taj epitet, a razloga za to je nekoliko.

Antalija je treći najprometniji u Turskoj i godišnje opslužuje više od 35 miliona putnika, koji u najvećem broju stižu iz Evrope. Kako bi adekvatno prihvatili toliki broj putnika, na aerodromu su 2022. godine započeli značajne infrastrukturne radove na unapređenju. Projekat proširenja aerodroma, vredan je više od 775 miliona evra, odvijaće se u tri faze i trajati sve do 2039. godine. Najveći deo posla biće završen do kraja 2025. godine, kada će postojeća infrastruktura biti proširena za čak 1,5 miliona kvadratnih metara i 68 parking pozicija za avione. Očekuje se da će to značajno doprineti unapređenju turske ekonomije, kao i daljem razvoju turizma u toj zemlji. Cela priča o proširenju aerodroma imala bi krajnje pozitivan ishod da se ovog leta turisti nisu suočili sa velikim kašnjenjima.

Međutim, na redovnost avio-saobraćaja u Antaliji utiču i drugi faktori. U medijima su se proteklih nedelja mogle naći informacije da je upravo na antalijskom aerodromu došlo do štrajka kontrole leta. Nezadovoljni platama i uslovima rada, tokom prve polovine jula, zaposleni u toj službi sprovodili su minimum operacija, zbog čega je u dolascima i odlascima od redovnih termina odstupala polovina letova svih avio-kompanija.

Nezadovoljna situacijom na nebu iznad Turske oglasila se češka avio-kompanija Smartvings. Kako navode u svom saopštenju izdatom 30. juna 2024. godine, najveće probleme imaju upravo u vazdušnom prostoru Turske, odnosno Antalije, gde je u subotu 29. juna odloženo svih 30 letova njihove kompanije. Iz Smartvingsa ističu da je to za njih neprihvatljiva situacija, zbog koje su zahtevali hitnu reakciju Evropske agencije za kontrolu vazdušnog saobraćaja (Eurocontrol). „Ako Eurokontrol hitno ne pronađe pravni lek za upravljanje evropskim vazdušnim prostorom i ne reši sa turskim kontrolorima leta pitanje upravljanja avionima u turskom vazdušnom prostoru, zbog kog sada dolazi do nepotrebnog odlaganja letova, čekanja aviona na sletanje, čak i prinudnog preusmeravanja aviona na alternativne aerodrome, moraćemo da otkažemo deo ili sve letove za Antaliju u Turskoj,“ navodi se u saopštenju kompanije Smartvings.

Opsežni infrastrukturni radovi koji se obavljaju na aerodromu u Antaliji utiču i na letove srpske nacionalne avio-kompanije. Er Srbija je 30. juna na svom veb-sajtu istakla obaveštenje za putnike u kome navodi da tokom letenje sezone može doći do određenih odstupanja od planiranog reda letenja svih avio-kompanija koje lete do Antalije, pa tako i njihovih čarter letova između Beograda i tog grada u Turskoj.

Zbog svega navedenog čini se da ovog leta nije toplo samo na antalijskoj obali, već i na nebu iznad Turske. Kako će se avio-saobraćaj u Antaliji dalje odvijati pokazaće vreme, a do tada pored neophodnih stvari, putnici će za letovanje morati da spakuju i veće strpljenje.

Autor: Jovana Nerić