Sa 40 stepeni na 20 i obrnuto: Velika razlika u temperaturi SMETA MNOGIMA, evo kako da se izborite

I dok se i dalje nismo vratili "u normalu" nakon temperaturnog šoka koji je za nama, kada je za samo jedan dan temperatura drastično pala sa blizu 40 na 20 stepeni, sada nam, sudeći prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije sledi nova drastična i nagla promena vremena.

Doktorka Biserka Obradović za Telegraf.rs objašnjava kako ove oscilacije utiču na zdravlje ljudi, ko je najugroženiji, ali i kako da izađemo na kraj sa vremenskim rolerskosterima i toplotnim talasima.

Kako se navodi na sajtu RHMZ-a, u narednim danima građani Srbije mogu da očekuju novi toplotni talas i to već od 14. jula, kada ćemo imati temperature koje će se kretati od 30 do 35 stepeni.

"Od petka (11.07.) promenlјivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uz postepeni porast temperature, a pojava kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom biće veoma retka (izolovana). Maksimalne temperature oko i iznad 30 stepeni od subote (12.07.) se ponovo očekuju na jugu Srbije, a od nedelјe (13.07.) i u ostalim krajevima", piše RHMZ.

Na udaru svi - deca, meteoropate, reumatičari...

Iako nas povratak sunca raduje, ovakve vremenske oscilacije mogu biti jako loše po zdravlje ljudi, pričala je nedavno doktorka Biserka Obradović za Telegraf.rs, pa objasnila da, iako se nekada verovalo da promene vremena utiču samo na meteoropate, danas možemo da kažemo da pogađaju sve ljude, a ne samo hroničare.

- Sada imamo promene vremena i iz toplog u hladno, i iz hladnog u toplo, te daleko češće promene iz toplog u hladno nego obrnuto. Onda obično imamo više meteoroloških faktora koji igraju ulogu na zdravlje ljudi, ali su najčešći faktori promena temperature, zatim promena vlažnosti vazduha, promena atmosferskog pritiska, tu spada i grmljavina, kiša... Ali uglavnom promena temperature i vazdušnog pritiska su jedni od ključnih - priča doktorka, pa upozorava kako hroničari jako reaguju, posebno oni sa kardiovaskularnim oboljenjima.

Doktorka je potom istakla kako kod naglih promena ljudi moraju da budu pod nadzorom lekara, da regulišu svoju terapiju, ali i da, kada je napolju toplo, smanje svoju terapiju, jer se tada krvni sudovi šire i pritisak pada.

Dodala je i kako vremenski šokovi jednako utiču na decu kao i na odrasle.

- Deca nam budu često napeta, razdražljiva, nervozna, loše spavaju. Nagle promene vremena sve pogađaju, znamo da svi mi reagujemo glavoboljom, vrtoglavicom, pospanošću, nesanicom, razdravljivošću... Tu su nervoza i napetost. Sve su to simptomi koji svako od nas oseća prilikom te nagle promene - istakla je dr Obradović.

Svakako, meteoropate su te koje, kako nam je objasnila dalje, najburnije reaguju na naglu promenu vremenskih prilika.

- Meteoropate burnije reaguju, zato što kod njih taj hormon stresa luči u većoj količini i podstiče čitav niz drugih reakcija u organizmu. Tako da se oni mnogo teže prilagođavaju na nagle promene vremena - naglašava doktorka, a među ugroženima izdvaja i reumatičare.

- Poznato je i da oni koji su imali neku operaciju isto osećaju bol u predelu svojih ožiljaka, jer ako je napolju vazdušni pritisak snižen, onda tečnost iz našeg organizma ima tedenciju da izađe, a ožiljak nije elastičan i ne može da se širi, zbog čega se oseća bol. Isto tako i reumatičari imaju pojačan bol u zglobovima, jer je u njima dosta tečnosti koja vrši pritisak na obolelu zglobnu čašicu i to boli. Takođe, imamo bol i u sinusnim šupljinama ako su obolele, jer i vazduh ima tedenciju da izlazi iz šupljina, a onda vrši pritisak na sluzokožu - dodala je doktorka za naš portal.

Kako da se zaštitimo?

Doktorka je ovom prilikom i objasnila na koje sve načine možemo da se odupremo ovim tegobama, a kao prvu pomoć istakla je važnost dobrog sna.

- Pre svega moramo da se trudimo da imamo dobar san od sedam do osam sati. Zatim, fizička aktivnost je lek koji menja mnoge lekove, a ne postoji lek koji menja fizičku aktivnost. Shodno našim godinama možemo da radimo vežbe ili šetamo, kada je lepo vreme, ali ne i po visokim temperaturama - kaže doktorka, ali i naglašava koliko je bitno da se unosi dovoljno tečnosti u organizam.

- Moramo da unosimo dosta tečnosti da nadoknadimo ono što naš organizam izbaci putem znojenja, u suprotnom može da nam padne pritisak i dođe do vrtoglavice, a možda i kolapsa. I što manje unošenje enefgetskih napitaka kao što je kafa. I naravno što manje cigareta, jer kada se zapali cigareta, deset minuta po njenom gašenju krvni sudovi su suženi - ističe Obradović i na spisak dodaje i vođenje računa o adekvatnom oblačenju: Pamučna tkanina do naše kože i slojevito oblačenje, da ne bi došlo do toplotnog udara kada je toplo vreme - objašnjava.

Tokom naglih promena vremena češće nas posećuju i virusi i bakterije, ističe dalje doktorka.

- Ono što je vrlo bitno je da se trudimo da imamo pozitivnu energiju. Osmeh na lice i sve će se lakše prebroditi - zaključila je na kraju doktorka Biserka Obradović za Telegraf.rs.

Autor: Pink.rs