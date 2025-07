MISTERIOZNI NESTANAK RUMUNKE U BEOGRADU: Platila hotel, digla pare s bankomata i tada joj se gubi trag!

Rumunka Iona Konstanin (42) nestala je u Beogradu 1. jula, a njen verenik je otkrio da njeni najbliži počinju da sumnjaju da žena više nije živa.

Prema tvrdnjama Ioninog verenika Teodora, slučaj njenog nestanka prijavljen je rumunskoj ambasadi, policiji u Srbiji i Rumuniji, a u slučaj se navodno uključio i Interpol.

U razgovoru sa Teodorom saznalo se da je Iona 1. jula, nakon što je napustila hotel i platila račun u jednom poznatom restoranu u centru prestonice, podigla 50 evra sa bankomata. Od tog trenutka, porodica i verenik nestale Rumunke nemaju nikakve informacije o njoj.

- Ionina majka i ja smo u Srbiji, samo želimo da je pronađemo. Počinjemo da sumnjamo na najgore, imamo osnova da pomislimo da se nešto loše dogodilo - kazao je Teodor.

Porodica i verenik započeli su potragu u manastirima, bolnicama i drugim mestima, ali bez uspeha.

"Ne bi imala novca da ode iz Srbije"

ala žena imala bio njegov i da je koristila njegovu kreditnu karticu. Kako kaže, zbog toga je siguran da nije imala novca da napusti Beograd u koji je došla 6. maja ove godine.

- Ioana je došla u Beograd 6. maja 2025. Konstantno je bila u kontaktu sa mnom putem imejla i aplikacija, a od novca je imala samo ono što sam joj ja davao. Ne bi imala novca da ode iz Srbije, siguran sam u to. Redovno mi se javljala, obaveštavala me je kad nije imala novca. Ne bi samo tako nestala. Nešto se desilo. Nakon što je napustila hotel 1. jula, platila je račun u restoranu u centru Beograda, nakon toga je podigla 50 evra sa bankomata i nestala - zabrinuto je ispričao on.

Tražili je u bolnicama, manastirima i u psihijatrijskim ustanovama

Teodor tvrdi da su on i Ionina majka tražili nestalu ženu u manastirima i bolnicama, ali od nje još uvek nema ni traga, ni glasa.

- Tražili smo u Hitnoj pomoći, na psihijatriji bolnice Laza Lazarović, u manastirima. Samo još mrtvačnice nismo pretražili - rekao je verenik nestale Ione.

Teodor je na samom kraju razgovora otkrio nešto zbog čega su Ionini najbliži posebno zabrinuti. I ako nije imala problem ni sa kim, kako on tvrdi, Iona je sumnjala da je neko prati.

Iona je sumnjala da je neko prati

- Nije imala problema sa kim, koliko ja znam. Verovala je da je prati neko. Pokušao sam da je ubedim da dođe kući u Rumuniju. Nije htela - objasnio je zabrinuti verenik nestale žene.

Inače, Teodor je objasnio da Ionina porodica živi u Rumuniji. Prema njegovim tvrdnjama njih dvoje su zajedno živeli u Irskoj, u gradu Kork, nakon čega je došla u maju u Beograd. On je, navodno, već 5 godina i državljanin Irske.

