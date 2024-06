NESTALA PRE TI MESECA: Ana iz Beograda ušla u autobus 23 i od tada joj se gubi svaki trag, bivši muž sumnja se možda nešto krije u njenom telefonu

Ana Ličnik (34) nestala je u 24. marta, kada je i poslednji put viđena u javnom prevozu, a nakon izlaska iz autobusa broj 23 izgubio joj se svaki trag. Ivan Janjić, njen bivši partner, izjavio je za "Blic" da još nema nikakve informacije o Ani. Ne skriva da ga neizvesnost ubija, ali isto tako ne gubi nadu da će doći do informacija o Ličnikovoj.

- Iz policije mi ne javljaju ništa, ne znam da li rade na slučaju. Za par dana će biti tri meseca od njenog nestanka, a policija nema nikakvog traga. Nemoguće da niko sa kim je bila u kontaktu u tom periodu ne zna baš ništa. Mislim da je policija ključna u rešavanju ovog slučaja - navodi naš sagovornik.

Ivan ističe i da se za sada zna samo da Ana nije prešla granicu.

- Ne znam više šta mogu da uradim. Pisao sam svim mogućim institucijama i nadležnim ministarstvima, molio sam za pomoć, ali to nije urodilo plodom. Nastaviću da je tražim, ali mi izgleda ostaju samo nada i želja da je negde živa i zdrava - navodi bivši partner nestale Ane.

Kako kaže, možda se neki trag nalazi u njenom telefonu koji je u policiji već tri meseca.

"Bila je vesela kad smo se poslednji put videli"

On je ranije istakao da se sa Anom video desetak dana pre njenog nestanka kako bi rešili određene papirološke stvari. Popili su piće, kasnije razmenili nekoliko poruka, a ništa nije ukazivalo na to da se Ana ne oseća dobro ili da ima neki problem.

- Mi smo ostali u dobrim odnosima. Kada smo se videli bila je vesela, kao što je uvek i bila - rekao je tada Janjić.

Anine stvari, koje su ostale u autobusu, pronašao je izvesni Zlatko, koji ga je i kontaktirao.

"Ljudi ubijaju i za manje pare"

- Kontaktirao me je izvesni Zlatko 24. marta i rekao mi da je pronašao Anine stvari. Tu je bila knjižica sa njenim dokumentima, lična karta, vozačka dozvola i telefon. Ja sam prihvatio te stvari, očekujući da će se Ana javiti na svoj telefon. Međutim, to se nije desilo. Znao sam šifru njenog telefona, skinuo sam je i počeo sam da zovem ljude iz njenog imenika. Međutim, niko mi nije dao informaciju gde bi ona mogla da bude. To mi je bilo sumnjivo. Dan posle sam otišao u policijsku stanicu; tamo su mi rekli da sačekam još par dana, možda se ona javi. Kako se nije javila, otišao sam da prijavim njen nestanak - ispričao je Janjić.

On ne isključuje nijedan scenario, pogotovo ne one najcrnje. Kako kaže, Ana je nedavno prodala i stan, imala je novca, pa je moguće i da je bila žrtva ucene ili moguća meta.

- Ljudi se ubijaju i za manje pare - rekao je ranije naš sagovornik.

Autor: Dalibor Stankov