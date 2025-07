VRUĆINE NEVIĐENIH RAZMERA! RHMZ upozorava – 40 stepeni, pa naglo zahlađenje!

Naredne sedmice očekuje nas novi toplotni talas, u periodu od ponedeljka do petka, kada se očekuje temperatura od 35 do 40 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da u Srbiju stiže novi toplotni talas!

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm zbog visoke temperature. Ovo upozorenje upaljeno je za predeo zapadne, istočne i jugoistočne Srbije. Takođe, ovaj meteo alarm na snazi je i u Šumadiji, Pomoravlju, kao i na prostoru KiM.

Upozorenje na visoke temperature

"Naredne sedmice očekuje nas novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlje, u periodu od ponedeljka do petka, kada se očekuje temperatura od 35 do 40 stepeni.U Vojvodini i zapadnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se zadržati toplo od 32 do 35. Osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom očekuje se tek od idućeg vikenda", stoji u najnovijem upozorenju RHMZ.

Upozorenje i za Beograd

Na području Beograda najtopliji dani biće ponedelјak (21.07.), četvrtak (24.07.) i petak (25.07.) uz maksimalne temperature u intervalu od 36 do 38 stepeni. U ostalim danima u toku perioda prognozira se od 32 do 35.

Krajem perioda, u petak uveče i noću (25/26.07.) na zapadu i severozapadu, a u subotu (26.07.) i u ostalim krajevima osveženje sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, najavio je RHMZ.

Posle vrućine stiže osveženje

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Temperatura postepeno raste, danas je maksimalna dnevna 33 stepena, a već tokom noći očekuju se i padavine. Tačnije, u drugom delu noći ka nedelji u Vojvodini i Podrinju očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Međutim, to neće sprečiti dalji porast temperature, a živa u termometru dođi će i do 40 stepeni.

Autor: Dalibor Stankov