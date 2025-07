Srbija u opasnosti: Najveća pretnja je u petak, stekli su se svi preduslovi za katastrofu

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je kako nas u narednim danima čeka novi toplotni talas, ali i opasnost od požara na otvorenom usled ekstremnih uslova.

Kako piše na njihovom sajtu, toplotni talas u narednim danima dodatno će doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemlјištu (odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda), naročito u petak (25.07), kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar, pišu onu.

"U regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa (5 dana uzastopno sa maksimalnom temperaturom od 38 °S i više) i dugotrajne suše, građanima će biti poslata i SMS upozorenja - najpre u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu", stoji u upozorenje RHMZ-a.

Podsetimo, prema pisanju RHMZ-a, novi toplotni talas koji se očekuje naredne sedmice biće najizraženiji na jugu i istoku Srbije, u kontinuiranom periodu od ponedelјka (21.07.) do subote (26.07.) sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 °S, a u petak (25.07.) lokalno i do 42 °S uz pojačan jugozapadni vetar.

U istom periodu, na severu i zapadu Srbije, najtopliji dan biće ponedelјak (21.07.), temperatura će zatim u utorak i sredu biti u manjem padu (na vrednosti od 30 do 36 °S), a od četvrtka ponovo u porastu (od 35 do 38 °S), pisao je RHMZ.

Autor: Marija Radić