PČELARI, OVO JE VAŠA ŠANSA! Subvencije do 80% – rok ističe za par dana!

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji Grada Beograda za 2025, za koji je ukupno obezbeđeno 41 miliona dinara, otvoren je do 24. jula u 15 časova.

Sekretarijat za poljoprivredu Grada Beograda je javni poziv za dodelu bespovratnih namenskih sredstava pčelarima za ovu godinu, u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez poreza na dodatu vrednost (PDV), s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 120.000 dinara po korisniku, raspisao početkom jula.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku jedne ili više vrsta nove pčelarske opreme i to do 20 košnica, do 60 kg satnih osnova, do dve sms vage, kao i jedne ručne prese za satne osnove, sušare za polen, mlina za šećer, mešalice za izradu pogača za prihranu pčela, centrifuge, kade za otklapanje saća, otklapača saća, topionika za vosak, kao i punilice za med i dekristalizatora meda, ali i jednog duplikatora za med sa ili bez mešača, prohromske ambalaže za skladištenje pčelinjih proizvoda i za jedan automatski sto za pakovanje pčelinjih proizvoda.

U pozivu je navedeno da podnosilac prijave na podsticajna sredstva mora da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda, da je fizičko lice, odnosno nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu na teritoriji grada, kao i da je registrovano do datuma raspisivanja javnih poziva i da nema neizmirenih dospelih poreskih obaveza po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda na teritoriji grada Beograda za 2024. godinu.

Podnosilac prijave za pomoć države mora i da na registrovanom pčelinjaku ima najmanje pet registrovanih košnica.

Prijava sa dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili ličnom dostavom na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za poljoprivredu, Kraljice Marije 1, 11060.

Ukoliko na koverti nisu navedeni kompletni podaci, odnosno ime i prezime, adresa podnosioca prijave kao i po kom Javnom pozivu se konkuriše, takva prijava se neće razmatrati, a neće se razmatrati ni prijave poslate faksom ili e-mailom.

Dodatne informacije mogu se dobiti na na brojeve telefona 011/715-7418, 011/715-7831 i 011/715-7388.

