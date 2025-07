NOVA PRAVILA u Grčkoj! Srpski turisti OD DANAS plaćaju TAKSE – evo KOLIKO!

U Grčkoj se od danas plaća taksa za krstarenje lukama, čija visina zavisi od luke, a prema rečima direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) najveća je taksa na ostrvima Mikonosu i Santoriniju i do 30. septembra će iznositi 20 evra po gostu.

Taksa se plaća samo prvi put, naplaćuje se isključivo kada putnik napusti brod, odnosno iskrca se a ako ne siđe sa broda, ne plaća taksu.

Seničić je za Tanjug rekao da se taksa naplaćuje na svim ostrvima u Grčkoj, dakle, za posetioce kruzerskih kompanija.

Dodao je da su sa druge strane ove takse namenjene i održivom razvoju turizma kao i pomaganju onih koji su pretrpeli velike štete od poplava i požara prethodnih godina.

Prema njegovoj proceni ova novina se neće mnogo odraziti na srpske turiste u Grčkoj jer, kako je rekao, naši građani ne idu na krstarenja u velikom broju, pošto je taj oblik turizma u Srbiji još u povoju.

Naveo je da je i ove sezone što se srpskih turista tiče, Grčka destinacija broj jedan, gde se očekuje da će letovati oko milion naših građana.

Govoreći o najavljenom povećanju cena za izdavanje dozvola za ulazak u Evropsku uniju i početku primene novih sistema za ulazak u EU rekao je da Evropska komisija najavljuje uvođenje ovih sistema još od 2021. godine, ali da oni još nisu uvedeni. - Oni su prošle godine najavili da će biti od oktobra uveden taj prvi sistem, EES, odnosno Entry Exit System. Međutim, i on je odložen za kraj ove godine, a sada imamo informacije od pre nekoliko dana da je Evropska komisija donela konačnu odluku da će to biti 2026. Nemamo podatak kada će Evropska komisija zvanično objaviti koji je to datum početka primene - rekao je Seničić.

Dodao je da je ideja bila da se uvede sistem Exit Entry, koji će trajati šest meseci kao pripremni sistem za uvođenje centralnog sistema ETIAS, koji bi trebao da košta sedam evra.

- Međutim, sada čujemo da je Evropska komisija zbog svih okolnosti u kojima se to dešava, predložila da će ta jednokratna taksa iznositi 20 evra. Ne verujem da će to u velikoj meri uticati na broj ljudi koji će putovati, ali svakako ostaje da sačekamo konkretnije informacije - zaključio je on.

Slede porodične destinacije kao što su Crna Gora, Turska, Tunis, Egipat, koje su uvek aktuelne i popularne, zatim Španija i Italija kao dve destinacije koje su malo drugačije, ali su među najpopularnijim destinacijama na svetu.

- Za individualne putnike tu je Hrvatska kao destinacija koja iz godinu u godinu beleži značajne rezultate, i Bugarska koja ima odličan odnos cena i kvaliteta pre svega za Istočnu Srbiju, ali i sve veći broj ljudi iz centralne Srbije koji se takođe odlučuje za tu destinaciju - naveo je on.

Što se našeg regiona tiče, istakao je da je Crna Gora svakako prva destinacija, zatim Bugarska gde godišnje boravi između 50 i 60.000 turista i Hrvatska koja privuče oko 30.000 srpskih turista.

Izvestan broj turista, ali daleko manji, opredeljuje se za jedinu bosanskohercegovačku morsku destinaciju, odnosno Neum i deo obale Slovenije koja je takođe zanimljiv za pojedine individualne turiste.

Kada je reč o drugim destinacijama koje naplaćuju slilčne takse, naveo je da se u Veneciji naplaćuje jednokratna taksa od pet evra za ulazak svih turista, pogotovo u letnjoj turističkoj sezoni.

- Nemamo drugih informacija da postoje još negde takve takse. Pretpostavlja se da će se nešto slično možda desiti u Barseloni i nekim drugim mestima koja takođe imaju veliki broj turista tokom sezone, a što značajno utiče na kvalitet života lokalnog stanovništva, ali u ovom trenutku nemamo informacija da još neko razmišlja o uvođenju posebnih taksi - rekao je Seničić.

Prema njegovim rečima na ostalim ostrvima će se tokom sezone plaćati taksa od pet evra a cena će u vansezoni varirati pa će do kraja oktobra takse na Mikonosu i Santoriniju koštati po 10 evra, na drugim ostrvima tri evra, a u zimskoj sezoni po pet evra za najpoznatija ostrva, a po jedan evro za sva ostala ostrva.

Odgovarajući na pitanje na koji način je uvođenje plaćanja taksi uticalo na naše turiste prilikom odabira destinacija, rekao je da u ovom trenutku nema podataka o tome ali da će svi oni koji su rezervisali krstarenje morati da prihvate nove uslove i ne postoji mogućnost da otkažu putovanje zato što će im takse povećati troškove.

- Svi oni koji izađu sa broda, biće tarifirani odmah na svom računu na brodu. Dakle, po izlasku sa broda će uz ostale troškove platiti i troškove ove takse. Najskuplje takse će biti na dva ostrva, na Mikonosu i Santoriniju, kao dva najposećenija i najluksuznija ostrva. Jedna od ideja uvođenja taksi jeste da se smanji pritisak na ta ostrva i da se smanji broj dolazaka ljudi koji ih sa kruzerima posećuju u velikim brojevima - rekao je on.

Taksa se naplaćuje samo jednom po luci, čak i ako putnik izađe više puta u toku dana, dok se u slučaju noćenja u luci, taksa plaća samo jednom.

Autor: Dalibor Stankov