'PRED NAMA SU NAJTOPLIJI DANI OVE GODINE' Ristić otkrio kada će uslediti predah od vrućina, bliži je nego što mislite

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na toplotni talas koji će se zadržati sve do subote, 26. jula. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 40 stepeni, a u petak i subotu (25. i 26. jula) lokalno i do 42 stepena. Najizraženiji će biti na jugu i istoku Srbije.

Ivan Ristić se oglasio povodom toplotnog talasa i naveo da su pred nama najtopliji dani ove godine.

"Da li ćemo oboriti rekorde is 2007. godine, ne znam ali da će biti baš vruće, biće. Posle toga, od nedelje 27. jula "Afrika" ide na pauzu. Povratak vrelih dana i "Afrike", prema mojim dugoročnim prognozama, očekuje nas u drugoj dekadi avgusta, najverovatnije oko 15. avgusta", istakao je Ristić.

Podsetimo, od četvrtka do subote (od 24. do 26.07.2025.) na području Beograda biće veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 36 do 39 stepeni.

Takođe, iz RHMZ-a upozoravaju na ekstremne uslove koji doprinose porastu opasnosti od požara.

"Toplotni talas u narednim danima dodatno će doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu (odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda), naročito u petak i subotu (25-26.07.), kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar. U regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa (5 dana uzastopno sa maksimalnom temperaturom od 38 stepeni i više) i dugotrajne suše, građanima su poslata i SMS upozorenja - u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu", navode iz RHMZ-a.

Autor: D.B.