Gujon: Završili smo podelu 154 stočna grla i 75 plastenika vrednim porodicama na Kosovu i Metohiji

Osnivač francuske humanitarne organizacije „Solidarnost za Kosovo“Arno Gujon objavio je da zahvaljujući donacijama francuskih dobrotvora ove godine višeporodica u južnoj srpskoj pokrajini dobilo vrednu pomoć u vidu plastenika i stočnih grlačija ukupna vrednost prelazi 100.000 evra.

Podeljeno je 75 plastenika dok su 22 domaćinstva dobila ukupno 154 stočna grla uključujućikrave, ovce i koze.

Gujon navodi da su plastenici površine 10 puta 5 metara dovoljni da jedna petočlanaporodica tokom cele godine obezbedi dovoljne količine svežeg povrća za sopstvene potrebea da će stočna grla porodicama doneti dovoljno mleka, sira i kajmaka.

„Zahvaljujući plastenicima, sezona uzgoja povrća biće značajno produžena od marta pa svedo novembra što će u velikoj meri povećati količinu proizvedene hrane, ali i ekonomskusigurnost porodica“, kaže Gujon.

On je istakao važnost ove podrške jer ulaganje u poljoprivredne i stočarske kapaciteteporodica je ulaganje u opstanak vrednog i hrabrog naroda na Kosovu i Metohiji.

„Iza svakog traktora, plastenika ili stočnih grla koje delimo Srbima na Kosovu i Metohiji stojinekoliko hiljada donatora iz Francuske. To nije samo materijalna pomoć već ogromnamoralna podrška. Nastavićemo da budemo most koji spaja one kojima je KiM u srcu saonima koji tamo žive“, podvukao je Gujon.

Program distribucije plastenika počeo je 2016. godine u saradnji sa Narodnim kuhinjamaEparhije raško prizrenske „Majka devet Jugovića“. Od tada pa do danas, organizacija jepodelila plastenike za više od 300 porodica. Solidarnost za Kosovo je od svog osnivanjaizgradila preko 15 farmi, mlekara i samodrživih projekata koji i danas uspešno funkcionišu ipodelila na stotine stočnih grla srpskim domaćinstvima na Kosovu i Metohiji.

Autor: S.M.