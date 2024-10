Gujon objavio mapu napada na Srbe na kosovu i Metohiji: Od dolaska Kurtija na vlast 81 napad

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon objavio je danas na svom nalogu na društvenoj mreži X mapu svih fizičkih napada i policijske brutalnosti prema Srbima u AP Kosovo i Metohija, od kad je vlast preuzeo premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti, naglasivši da se u tom periodu dogodio 81 etnički motivisan napad na Srbe.

"Da li ste znali da je od dolaska Albina Kurtija na vlast zabeležen 81 etnički motivisan fizički napad na Srbe na Kosovu i Metohiji? To je skoro jedan napad po sedmici. Napadi uključuju fizike napade, ubode nožem, ranjavanja iz vatrenog oružja, policijsku brutalnost i otmice", napisao je Gujon u objavi.

Gujon je podsetio da se juče dogodio novi napad, kada je jednog Srbina na severu Kosovske Mitrovice pretukla tzv kosovska policija.

Do you know that there have been 81 recorded acts of ethnically motivated physical attacks against the Serbs in the breakaway #Kosovo-Metohija province during Albin Kurti's government?



That's close to 1 attack per week. These include physical assaults, knife stabbing, gunshot…