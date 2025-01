GUJON NAJOŠTRIJE OSUDIO AGRESIJU KURTIJEVE POLICIJE: Podelio mapu sa oznakama svih napada na Srbe tokom 2024. godine

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon, najoštrije je osudio današnje upade tzv. kosovske policije u sve srpske institucije južno od Ibra i njihovo zatvaranje.

"Trenutno se na Kosovu i Metohiji odvija napad kosovske* policije na institucije Srbije, intenzitetom nezabeleženim u poslednje vreme. Dok smo svedoci početka kampanje terora početkom 2025. godine, pogledajte ovu mapu na kojoj su označeni svi etnički motivisani incidenti u pokrajini tokom 2024. godine. Međunarodna zajednica ima moć da to zaustavi i da 2025. ne bude tako loša kao 2024. Oni imaju moć da vrate normalan život hrišćanskim Srbima na Kosovu i Metohiji koji samo žele da žive i rade u miru na svojoj zemlji. Nema više izgovora, nema više obećanja, hoćemo dela", poručio je Gujon na društvenoj mreži "X", a engleskom jeziku.

At the moment, an attack on the Serbian institutions by the Kosovo* Police is taking place in Kosovo-Metohija province, at the intensity unprecedented in recent times.



As we witness the beginning of a campaign of terror in the early 2025, take a look at this map where all… pic.twitter.com/BPQjsSWXAT