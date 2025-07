PAO BROJ KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNIH ISPITA: Evo za koliko je manje prijavljenih u odnosu na prošlu godinu na fakultetima u Beogradu

Na Univerzitetu u Beogradu danas počinje polaganje prijemnih ispita, a neki fakulteti će polaganje održati u svojim matičnim zgradama, dok će ga određeni broj visokoškolskih ustanova održati u velikim salama na Sajmu, rekao je pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović i dodao da će sve upisne radnje biti završene do 8. avgusta.

Jović je rekao da su zbog blokada u zgradama fakulteta neke ustanove morale da potraže i obezbede druge prostore u kojima će se polagati prijemni ispit.

Da li je sve proteklo u najboljem redu

Naglasio je da očekuje da će prijemni ispiti proteći bez problema i da smatra da se situacija vezana za blokade fakulteta vraća u normalu.



''Imamo informacije iz visokoškolskih ustanova da nije bilo problema tokom polaganja prijemnih ispita. Izgleda kao da se do sada sve odvija u normalnim okolnostima. Očekujemo da će prijemni ispiti proći bez problema'', naglasio je on.

"Izgleda kao da se do sada sve odvija u normalnim okolnostima"



Podsetio je da su univerziteti u u Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici već obavili prvi upisni rok.

Jović je naglasio da će Fakultet likovnih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti prijemni ispit održati krajem avgusta, dok je Fakultet muzičkih umetnosti to već uradio.

Koji fakulteti još nisu dobili kvote

Na pitanje da li su svi fakulteti dobili kvote, rekao je da ostaju tri fakulteta koja još uvek nisu dobila kvote za budžetska mesta za upis prve godine studija.



''To je to što se u javnosti zna, Fakultet primenjenih umetnosti i Fakultet dramskih umetnosti, kao i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. U narednim danima, oslanjajući se na stepen realizacije nastave i izveštaje koje ćemo dobiti od samih fakulteta, Vlada Srbije ima mogućnost da preispita odluku, a to znači da dopuni i da odredi broj budžetskih mesta'', objasnio je Jović.

Govoreći o najpopularnijim fakultetima ove godine, rekao je da su to stomatologija, medicina, IT i psihologija.

Manje prijavljenih ove godine

Prema njegovim rečima, ove godine se manji broj kandidata prijavio se na Univerzitet u Beogradu u odnosu na prošlu akademsku godinu.

''Možemo reći da u većini visokoškolskih ustanova postoji određeni pad. Govorimo o oko 16.000 prijavljenih prošle godine, a ove godine ta cifra je pala na nešto više od 15.000'', naveo je on.

Dekan Mihić: Na FON-u se prijavilo 15 odsto manje kandidata

Marko Mihić Dekan FON-a, takođe je rekao da je manje prijavljenih i na ovom fakultetu ove godine.

- Za upis na Fakultet organizacionih nauka (FON) u Beogradu u školskoj 2025-26. godini prijavilo za oko 15 odsto manje studenata nego prošle godine - izjavio je on danas FoNetu.

Mihić je napomenuo da je i dalje broj prijavljenih kandidata na FON najveći na Univerzitetu u Beogradu u apsolutnom iznosu.

- Broj raspoloživih mesta je 1.040, od čega 500 budžetskih i 540 samofinansirajućih - dodao je.

Prema njegovim rečima, ove godine na FON ukupno je konkurisalo 1.679 kandidata. Broj kandidata kojima su prihvaćene prijave, a konkurisali su na oba studijska programa je 1.074. Broj kandidata kojima je prihvaćena prijava, a konkurisali su samo za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije je 331, dok je broj kandidata kojima je prihvaćena prijava, a konkurisali su samo za studijski program Menadžment i organizacija 274.

Gde se polažu prijemni u Beogradu

Prema informacijama Univerziteta u Beogradu, prijemni ispiti će se organizovati na Beogradskom sajmu za šest fakulteta, odnosno za Elektrotehnički, Fakultet organizacionih nauka (FON), Fakultet političkih nauka (FPN), Medicinski, Farmaceutski i Stomatološki fakultet, dok će ostali fakulteti polaganje organizovati u sedištima svojih ustanova.

Važni datumi za buduće brucoše:

Prijavljivanje kandidata - od 21. do 23. jula do 14 sati

Prijemni ispiti - od 24. do 29. jula

Objavljivanje rezultata i preliminarnih rang lista - 29. jul do 19 sati

Primedbe - od 29. jula do 4. avgusta

Objavljivanje konačnih rang lista - 4. avgust

Upis - najkasnije 7. avgust

Autor: D.B.