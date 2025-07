Nevreme uskoro stiže u region: Prete supećelijske oluje, a OVI predeli biće prvi na udaru! Temperatura pada za 10 stepeni

Nakon tropskog talasa, jača promena vremena zahvatiće naš region. Već večeras hladni front stigao je do Slovenije i donosi kišu, uz pad temperature.

Ovo pogoršanje vremena tokom noći širiće se dalje na istok i jugoistok, tako da se u subotu na području Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine očekuju snažni pljuskovi i grmljavinske oluje sa gradom i orkanskim vetrom.

Biće moguće i superćelijske oluje, a na severnom i srednjem Jadranu i morske pijavice.

Lokalno se očekuje i više od 50-100 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbannih poplava i bujica.

Očekuje se i osveženje i pad temperature za 10 stepeni, tako da će one biti uglavnom oko 25 stepeni. Duvaće jak severozapadni vetar.

Na jugu Hercegovine, na jugu Dalmacije i u Crnoj Gori veći deo dana biće vedro i vrelo, uz temperature i do 42°C, uz južni vetar. Pljskvovi sa grmljavinom i nevreme do juga Dalmacije i Hercegovine i severa Crne Gore stići će u subotu uveče, uz opasnost od opasnih nepogoda, dok će ovaj sistem do crnogorskog primorja stići znatno oslabljen u nedelju.

Nepovoljne vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u našem regionu nastaviće se i od nedelje do srede, uz opasnost od grmljavinskih oluja i nepogoda, a očekuje se relativno sveže i ugodnije vreme.

I dok će zapad našeg regiona već noćas i prvog dana vikenda biti na udaru osveženja i opasnog nevremena, vrelina će nastaviti u južnim, centralnim i istočnim delovima Balkana i u Srbiji, uz temperature iznad 40 stepeni, na jugoistoku Srbije do 44°C, a u Makedoniji, Grčkoj, Bugarskoj i na jugu Italije i do 45-46°C.

I dok u subotu u podne Zagreb i Ljubljana budu merilu tek 20-25°C, Beograd će meriti 39, Niš 43-44, Skoplje, Atina 44-45°C. Ogromna temperaturna razlika između severozapada i jugoistoka biće idealna za nastanak opasnih oluja. Ta razlika očekuje se i nad Srbijom, s obzirom na to da će u Bačkoj u subotu biti 33, a na jugoistoku Srbije 43-44°C, pa se pred kraj dana i uveče očekuju olujne i grmljavinske nepogode i promena vremena, uz osveženje.

