MITROVIĆ ZAPUŠIO USTA ZALUDNIM TVITERAŠIMA! Ponovo ga proglasili 'mrtvim' on odgovorio u svom stilu: Sličnost između Majkl Džeksona i Brus Lija je u tome što ŽEX-u nisu ni do kolena! (VIDEO)

O ovom video snimku, kao i objavi Željka Mitrovića će se dugo pričati - a verovatno će i ona imati milionske preglede!

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram, i to povodom morbidnih objava i komentara u kojima se navodi da je on umro.

Podsetimo, ovo nije prvi put da se na račun Mitrovića pojavljuju ovakvi zluradi napadi, međutim, sudeći po reakciji direktora i vlasnika Pink Media Group - njega oni, ni sada nisu pogodili!

Nasuprot tome, Mitrović je novim AI snimkom zapušio usta zaludnim tviterašima:

- Opet ludaci na Tviteru pišu da sam umro, ok, 'ajmo ovako, možda tocila nešto i ukapiraju! Na ovom video prikazu jasno možete videti sličnost izmedju Majkla Dzeksona i Brus Lija, njihova sličnost je u tome, što ni jedan ni drugi nisu Žexu ni do kolena! P.S. A i nekako mi njih dvojica izgledaju “mrtvije” od Žexa, mada to nije presudno! Nisam rekao “bacili kašiku”, već samo malo “mrtviji” 25. 7. 2025. Žex Li iz Monaka u čarapama - napisao je on ispod objave.

Autor: D.B.