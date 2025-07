U Srbiji će danas biti promenlјivo oblačno, osetno svežije i veoma nestabilno sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

Lokalno se očekuju i vremenske nepogode praćene obilnim plјuskovima, gradom i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih plјuskova.

Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 19 do 24 stepena, a najviša dnevna od 25 na severozapadu do 33 stepena na jugu i jugoistoku.

U Beogradu nepogode

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, osetno svežije i veoma nestabilno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na širem području grada lokalno su moguće i vremenske nepogode praćene obilnim pljuskovima, gradom i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih pljuskova. Duvaće umeren i jak, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 19 do 21 stepen, a najviša dnevna oko 27.



Danas će na severu, istoku i zapadu biti aktivan narandžasti meteo alarm zbog najavljenih nepogoda.

Prognoza Nedeljka Todorovića

Meteorolog Nedeljko Todorović najavio da će oblačnost nastaviti danas i redom se sa područja Beograda i Podrinja premeštati dalje. Istakao je da će maksimalne temperature na severu biti ispod 30 stepeni, dok će na krajnjem jugu biti neki stepen iznad 30 stepeni.

- A što se tiče padavina, one bi bile izraženije u severnoj polovini Srbije, znači pre svega Vojvodina, Beograd, Podrinje, Šumadija. Idući ka jugu, malo ređa pojava i manja šansa za nepogode, bar za danas. Tako da bi u ovoj severnoj polovini Srbije danas bi bilo lokalno ovih letnjih nepogoda sa nekim lokalnim jačim pljuskom, grmljavinom. Može pri tome, normalno, da bude i kratkotrajni vetar, ali ne od ovog fronta vazduha koji se polako premešta- kaže Todorović za TV Prva i dodaje da nas do kraja jula čeka blaga svežina, odnosno "neće biti onih temperatura preko 30 stepeni kad osveži u čitavoj Srbiji".

- Najhladniji dan bio bi utorak, to je 29. jul, kad ne bi bilo pljuskova i grmljavina, ali bilo one obične kiše, dugotrajne višesatne kiše, koje bi bile naizraženije u centralnim delovima. Znači, Srem, Kruševac, Beograd, Šumadija, tu do zapadnog Pomoravlja, tu bi pala lepa kiša i natopila bi žednu zemlju. Mada bi, generalno, i svuda bilo kiše, ali kad su pljuskovite padavine, onda to nije ravnomerna raspodela i u kratkom periodu to padne, pa brzo otekne, ali ova kiša za utorak bi bila najprimerenija i najkorisnija u tom smislu.

Najavljuje za danas pljuskove i na jugu, u centralnim i zapadnim delovima, a u utorak u centralnim delovima.

- U većini mesta će biti ispunjena ona mesečna prosečna količina za jun. Međutim, pošto je veliki nedostatak padavina već mesecima, ako izuzmemo maj mesec koji je bio kišovit, znači jun je bio rekordno sušan, ta kiša neće da nam nadoknadi nedostatak vlage u zemljištu, mislim, po dubini. da bi se povratila zemlja. Verovatno će nekim biljkama sigurno dobro da dođe, ali generalno to je samo prekid sušnog perioda što se tiče padavina, ali zemlja u njima još uvek ostaće, još uvek žedna - kaže Todorović.

