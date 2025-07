Njegov POTEZ se prepričava danima, a psovke na srpskom su obišle svet! HEROJ IZ AVIONA planira dolazak u Beograd, a razlog je ŽENSKA OSOBA

Zoran Nasteski, koji je savladao napadača na letu EasyJet U2609 i tako sprečio katastrofu, u izjavi za medije otkrio je planove za budućnost.

Posle deset godina provedenih u Velikoj Britaniji, državljanin Srbije Zoran Nasteski planira da se sa svojom partnerkom preseli nazad u Srbiju, zemlju u kojoj ima i porodične korene – iako je rođen u Skoplju, majka mu je Srpkinja iz okoline Markovca.

„Selim se u Beograd jer sam upoznao najdivniju ženu na svetu – moju Sandru“, kaže Nasteski.



Odvažan potez Zorana Nasteskog

Hrabrost jednog čoveka sprečila je moguću katastrofu na letu "Izidžeta" U2609 iz Lutona za Glazgov, kada je putnikZoran Nasteski, državljanin Srbije, uspeo da savlada muškarca koji je pretio da će dići avion u vazduh!

Incident, koji se dogodio juče, završio se prinudnim sletanjem "erbasa A319", ali zahvaljujući Nasteskom, putnici su prošli bez povreda.

Na dramatičnom snimku koji kruži društvenim mrežama, vidi se i čuje trenutak kada napadač uzvikuje: "Hteo sam da pošaljem poruku Trampu... on je u Škotskoj", a zatim zaprepašćenim putnicima preti bombom.

U narednim sekundama, Zoran odlučno reaguje, ustaje sa svog sedišta, baca se na pomahnitalog putnika i obara ga na pod aviona. Kada je to uradio, samo mu se otelo "majku ti j****, da ti j****" na srpskom jeziku", što je kasnije izazvalo ovacije i oduševljenje širom sveta kad je snimak objavljen na društvenim mrežama.

- Krenuo sam u Glazgov avionom da posetim prijatelja, međutim, stvari su se iskomplikovale. Tokom leta, čovek je ustao sa nekom kafom u rukama i uputio se prema zadnjem delu aviona, ka toaletu, prošao je pored mene i deset sekundi kasnije počeo je da viče "Alahu akbar", "Smrt Americi", kao i poruke protiv predsednika SAD Donalda Trampa - priča u dahu Zoran Nasteski, u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir.

Našli smo ga kako kampuje sa drugarima u Škotskoj. Odmah je pristao na razgovor. Poreklom iz sela Markovac, rođen je u Skoplju, a godinama živi u Velikoj Britaniji.

- Otac mi je bio Makedonac, majke je bila Srpkinja. Desetak godina živim u okolini Londona.

Početak drame

Kako kaže, drama je tek počela kad je pomahntalog putnika oborio na patos između sedišta.

- Muškarac, najverovatnije Indus, rekao je da ima bombu i da će je aktivirati. Kada sam to čuo, nisam razmišljao ni sekunde, reagovao sam sasvim instiktivno jer sam primetio da su ljudi oko njega bili u šoku i veoma uplašeni. Još jedan putnik ustao je sa sedišta i stao mu na noge, govoreći mu da ih ne pomera, nakon čega je počelo ispitivanje. Stjuardese su bile prestravljene i odmah su javile pilotu šta se dešava u avionu, posle čega je pokrenuta procedura prinudnog sletanja na aerodrom u Glazgovu - objašnjava Zoran.

Pohvale sa svih strana

Zbog herojskog čina odmah je došao u žižu javnosti, a pohvale dolaze sa svih strana. Vodeći svetski mediji od Amerike, Azije i Australije, objavili su vest o Zoranovom podvigu kao udarnu.

- Dobio sam pohvale i od kapetana i od ljudi u blizini, ali meni zaista nije potrebna nikakva zahvalnost. Ovo nije nikakav herojski postupak, već najnormalnija, ljudska reakcija - skroman je Nasteski, uz efektnu poruku sa kampovanja u Škotskoj koju je poslao čitaocima Kurira.

- Manje nervoze - volite se, poštujte i uživajte u životu!

Napadač u pritvoru

Kada je avion sleteo u Glazgov oko 8.20 po lokalnom vremenu, policajci Škotske policije su već čekali na pisti.

Avion je sklonjen na parking, a onda su se policajci upali u avion i uhapsili osumnjičenog (41). Za sve to vreme i prilikom sletanja, Zoran nije ispuštao iz ruku pomahnitalog putnika.

Njemu je određen pritvor, a policija je potvrdila da službenici za borbu protiv terorizma pregledaju video-snimke kako bi bolje razumeli nameru osumnjičenog i da li ima elemenata pokušaja terorističkog napada.

Sestra Danijela nije znala šta se dešava: To je moj bata!

U pokušaju da kontaktiraju Zorana, mediji su razgovarali i sa njegovom sestrom Danijelom iz Markovca, koja nije bila upoznata sa herojskim činom svog brata.

- Ne mogu da verujem šta je uradio, ne mogu da dođem do daha. Sad ste me potpuno šokirali, ali da, to liči na mog batu. Mislila sam da je u Turskoj, ali sad kad sam pogledala snimke, zaista sam ostala bez teksta. Uvek je bio spretan, inteligentan, ali i temperamentan. Ali nisam ni slutila da je spreman na ovakav herojski korak - ispričala nam je Zoranova sestra.

Bez pohvale "Izidžeta"

„Posada kompanije EasyJet je obučena da proceni sve situacije i da reaguje brzo i na odgovarajući način kako bi se osiguralo da bezbednost leta i drugih putnika nije ugrožena ni u jednom trenutku. Bezbednost i dobrobit naših putnika i posade su uvek najveći prioritet kompanije", saopštili su za britanske medije, ali nigde ne pominjući da su jedan Srbin i još Britanac savladali pomahnitalog putnika.

Prema izjavama putnika u avionu, uhapšeni putnik je prethodno odgurnuo stjuardese, tako da nema govora da su one nešto učinile.

Autor: S.M.