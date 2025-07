KO U OVOJ ZEMLJI NAGAZI GAS, DUPKE IDE IZA REŠETAKA! Nova pravila važe i za turiste i profesionalne vozače

Poljska vlada je odlučila da pooštri krivični zakon i od 1. avgusta uvodi zatvorsku kaznu za brzu vožnju koja važi i za strane vozače.

S obzirom na broj i posledice saobraćajnih nesreća, poljska vlada je odlučila da pooštri krivični zakon i pravilnik o novčanim kaznama.

Od avgusta 2025. godine stoga će važiti nova pravila, koja se odnose ne samo na poljske, već i na strane vozače. Reforma zakona uvodi niz značajnih promena. Posebno se izdvajaju dva nova krivična dela: ilegalne trke automobilima i teški saobraćajni prekršaji, piše magazin Fenix.

Teški prekršaj definisan je kao prekoračenje brzine za više od 50% na brzim putevima ili auto-putevima – odnosno više od 100% na ostalim putevima – uz istovremeno ugrožavanje drugih učesnika.

Kazna može uključivati zatvor do pet godina, a ukoliko dođe do smrtnog ishoda – do 10 godina zatvora. Takođe, moguće je oduzimanje vozila. Automatsko tromesečno oduzimanje vozačke dozvole pri prekoračenju brzine za više od 50 km/h, koje je do sada važilo samo u naseljenim mestima, sada se proširuje i na otvorene puteve. Ko uprkos zabrani upravljanja vozilom ipak sedne za volan, rizikuje doživotnu zabranu vožnje u Poljskoj.

Nova pravila izričito važe i za strane vozače. Bilo da je reč o turistima ili profesionalnim vozačima, svi moraju poštovati ista pravila. Ako im se izrekne zabrana upravljanja, ona važi samo unutar Poljske, ali tokom trajanja zabrane ne smeju da voze ni tamo. Kršenje zabrane može dovesti do dodatnih kazni. U težim slučajevima, policija ima pravo da odmah na licu mesta oduzme vozačku dozvolu – čak i ako je reč o stranom dokumentu. Dokument se tada predaje nadležnoj ambasadi. Nepodmirene kazne od oko 70 evra naviše mogu se prinudno naplatiti i u matičnoj zemlji vozača.

