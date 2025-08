SPREMITE SE ZA NOVI TOPLOTNI TALAS! Meteorolog otkrio TAČAN DATUM, a kad krene, trajaće! Ali pre toga - NEVREME

Srbiju narednog vikenda očekuje početak intenzivnog toplotnog talasa, koji će doneti visoke temperature širom zemlje, najavio je meteorolog Ivan Ristić. Prema procenama meteorologa, vreo afrički vazduh, koji ovih dana kreće iz Maroka prema Evropi, u našoj zemlji bi se mogao zadržati i do kraja avgusta!



Kako je istakao meteorolog Ristić, uticaj ovog vrelog vazduha osetiće se već tokom narednog vikenda, tačnije 9. i 10. avgusta.

- Trenutna procena je da će toplotni talas potrajati 2 ili 3 nedelje, to jest do 25. avgusta ili možda čak i do kraja meseca - kazao je.

I meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je povratak letnjih vrućina, i to, prema njegovima rečima, posle 10. avgusta, koje bi potrajale baren 7 do 10 dana.

- Maksimumi bi se kretali od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Kako je ovo dalek period promene u sinoptici su naravno moguće ali trenutno je ansamble niz ECMWF-a stabilan po pitanju dolaska novog, toplog talasa - zaključio je Čubrilo.

Sutra i u ponedeljak vremenske nepogode

Ali, pre toplotnog talasa, spremite se za napogode.



Podsetimo, RHMZ je najavio moguće vremenske nepogode sutra, 3. avgusta, i u ponedeljak, 4. avgusta.

- Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u nedelјu posle podne i uveče, 03. avgusta, uglavnom u severnim i zapadnim, a tokom noći i u ponedelјak, 04. avgusta, u ostalim krajevima, lokalno će biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme - navedeno je u upozorenju RHMZ.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Autor: D.B.