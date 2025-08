OBJAVLJENE KONAČNE RANG LISTE ZA FAKULTETE U BEOGRADU! Brucoši, imate vremena do ČETVRTKA da se upišete!

Univerzitet u Beogradu objavio je konačne rang liste za upis brucoša – budući studenti imaju rok do četvrtka, 7. avgusta, da završe upisne formalnosti. Ako ste među primljenima – ne gubite vreme!

Nakon što su prijemni ispiti održani krajem jula, na fakultetima Univerziteta u Beogradu objavljene su konačne rang liste. Upis traje do četvrtka, 7. avgusta, a krajnji rok za objavljivanje lista bio je 4. avgust.

U prvom upisnom roku prijavilo se oko 15.800 kandidata, a dostupno je ukupno 15.248 mesta, od čega je 9.745 budžetskih i 5.503 samofinansirajućih.

Za one koji se nisu upisali u prvom krugu – drugi rok počinje 1. septembra, a traje do 16. septembra. Treći rok zakazan je za period od 1. do 13. oktobra.

Univerzitet poziva kandidate da redovno prate sajtove fakulteta i na vreme dostave potrebnu dokumentaciju.

Autor: Dalibor Stankov