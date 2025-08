'NAJVEĆI PROBLEM JE TO ŠTO NE POZNAJEMO SVOJU DECU' Jurić o žrtvama nasilja na internetu: Opasnosti se nalaze svuda

Veoma je važno da roditelji znaju da će deca koja su žrtve nasilja na internetu, manipulacije ili zlostavljanja, svakako pokazati promenu u ponašanju, ali da ona ne mora da se ispolji tako što će dete biti preterano tužno, povučeno ili sa nekim drugim negativnim emocijama, već da može da bude i veselo i radosno, izjavio je danas predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić.

On je za Tanjug rekao da su i povišene pozitivne promene i te kako rizične, ali i da je neophodno da roditelji sa decom razgovaraju.

"Nekada je dete koje je žrtva i te kako veselo, radosno, jer će mu predator dati neki poklon, poslati novac i slično i dete će biti potpuno ushićeno", rekao je Jurić.

Naglasio je i da detetu možda imponuje to što ima pažnju od nekih ljudi na društvenim mrežama, pogotovo ako su to ljudi sa više pratilaca i koji su poznati javnosti.

"Dete u svakom slučaju, na ovaj ili onaj način pokaže da postoji neki problem. Ako poznajemo svoje dete i znamo njegove navike, videćemo promenu. Međutim, najveći problem je to što mi često ne poznajemo svoju decu", naveo je on i dodao da bi se dete upoznalo sa njim mora da se razgovara i to kontinuirano, a ne danas pa za mesec dana.

Prema njegovim rečima, roditelji svakodnevno moraju da odvoje vreme da razgovaraju sa svojom decom, da ih pitaju kako su, šta rade, šta se dešava u školi, sa kim se dopisuju, ali da to ne bude samo pro forme, u stilu "pitao sam te, ali gledam u telefon".

"Roditelji se moraju edukovati, jer je prošlo vreme da dete samo očvrsne i na taj način da krene u život. Sa manipulacijom kojom se danas služe predatori jako se teško izboriti", ukazao je Jurić.



"Roditelji se moraju udubiti u razgovor, moraju mu se posvetiti i aktivno razgovarati sa detetom, gledati ga u oči, klimati glavom, pitati ga o stvarima o kojima su razgovarali juče da dete shvati da su roditelji tu i da prate ono što dete radi i da im je stalo do deteta, njegove bezbednosti. Tada će dete zaista reći ako ima neku promenu", objasnio je Jurić.

Istakao je da se roditelji moraju uključiti i u virtuelni život deteta.

"Kao roditelj imaš obavezu da se edukuješ, da konstantno provodiš određeno vreme sa detetom i to je zapravo ključ da ćeš detetu biti na prvom, a ne na petom mestu ukoliko ima neki problem. To se postiže konstantnim radom i trudom, ali i željom da zapravo pomogneš detetu", rekao je on.

Na čemu treba raditi?

Naveo je da se opasnosti za decu nalaze svuda, ali da je statistički gledano najveći izazov internet, jer preko njega dolazi i do fizičkog kontakta.

Prema njegovim rečima, predatori su se dobro uvežbali i rade na sebi isto, pa čak i više nego što radimo mi, koji želimo da zaštitimo decu.

"Predatori traže načine da na najoptimalniji i najbolji mogući način zadobiju poverenje deteta. Nekada je to samo ucena da bi se dobila neka fotografija na internetu, a nekada je želja da se dođe do fotografija i do direktnog kontakta sa detetom. Nekada je u pitanju i neki kriminal i slično", rekao je Jurić.

Istakao je da su roditelji sami doveli svoju decu u opasnost zato što se ne edukuju dovoljno i zato što su prepustili toku vremena da će dete odrasti i da se neće ništa desiti, a to je kako je naglasio - lutrija.

Dodao je da je anonimno istraživanje pokazalo da su roditelji tek na petom mestu za decu po tome kome bi se obratili za pomoć ukoliko bi imali neki problem.

"To je ono na čemu treba raditi, jer ako će dete, kada ima problem, pokušati prvo samo da ga reši, ako vidi da ne može, onda će pozvati svog prijatelja, kuma, tetku, a ako ni to ne pomaže onda će se obratiti nastavniku ili policajcu, a tek na petom mestu je roditelj. To znači da smo negde kao roditelji i kao društvo zakazali", ukazao je on.



Osvrćući se na okrugli sto posvećen borbi protiv seksualne eksploatacije dece na internetu, a koji je krajem maja prvi put održan u Srbiji, Jurić je rekao da je cilj tog događaja bio da naše zakonodavstvo promeni pojedine zakonske odredbe.

"Izazovi su veoma veliki i mislim da način kako smo do sada radili po pitanju nekih zakonskih odredbi zaista nije bio dobar. Ne možemo čekati kao nekada izmenu Krivičnog zakonika, a to se desi jednom u 10 godina i onda da nekako menjamo neke zakone ili slično", rekao je Jurić i dodao da je ideja da se oformi radna grupa koja bi svakodnevno pratila promene i da se u skladu sa njima iniciraju i izmene.

Autor: D.B.