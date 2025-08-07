Planirate da kupite VIKENDICU U GRČKOJ? Cene već od 2.000 evra, ali morate da znate nekoliko važnih stvari

Grčka, kao jedna od najatraktivnijih destinacija za odmor, i dalje je na radaru brojnih građana Srbije i za kupovinu nekretnine.

Kupovina kuće, stana ili apartmana u ovoj mediteranskoj zemlji postaje sve popularnija opcija. Srbi kao i građani bilo koje druge države mogu postati vlasnici nekretnine u Grčkoj pod istim uslovima kao i Grci i građani EU.

Međutim, kupci iz Srbije moraju biti upoznati sa specifičnom procedurom i potencijalnim troškovima pre nego što uđu u ceo proces.

Ne možete kupiti nekretninu bilo gde

Građani Srbije, kao državljani zemlje van Evropske unije, mogu slobodno kupovati nekretnine u većini delova Grčke.

Izuzeci postoje u pojedinim "ograničenim" područjima, kao što su npr. vojno-strateške zone, gde je potrebna posebna dozvola Ministarstva odbrane. U turističkim regijama, kao što su Halkidiki, Krit, Peloponez, Atika i Lefkada, kupovina je dozvoljena.

Cena vikendica kraj mora u Grčkoj

Jeftinije vikendice u Grčkoj idu od 2.000, a skuplje i do 12.000 evra po metru kvadratnom, pokazuju podaci analize Engel & Folkers.

Prema rečima Jorgosa Petrosa, direktora ove kompanije, potražnja je najizraženija za vilama sa bazenom i pogledom na more, dok je za najluksuznije nekretnine klijentima ključna neposredna blizina plaže.

Dakle, cene nekretnina kraj mora u Grčkoj značajno variraju u zavisnosti od regije, blizine plaže, vrste objekta i nivoa luksuza.

Na Halkidikiju, koji je izuzetno popularan među kupcima iz Srbije, cene se kreću od 2.000 do 10.000 evra po kvadratu.

Mikonos i Paros prednjače kao najskuplje destinacije. Cene nekretnina u tim oblastima dostižu i do 12.000 evra po kvadratnom metru, navodi se u analizi.

Sledi Antiparos, sa cenama koje se kreću između 6.400 i 9.800 evra po kvadratu, dok Kitnos dostiže cene do 9.000 evra.

Uprkos svojoj svetskoj reputaciji, Santorini ne spada u najskuplju kategoriju, sa vrednostima između 4.500 i 7.500 evra po kvadratnom metru.

Za pristupačnije opcije, Naksos, Siro, Andros i Tinos nude obećavajuće prilike, sa početnim cenama od 2.300 evra po kvadratu.

U Dodekanezu, Rodos i Simi privlače kupce vikendica sa cenama do 6.750, odnosno 6.000 evra, dok se na ostrvu Hidra u oblasti Atike mogu naći po cenama između 4.000 i 7.500 evra po kvadratnom metru.

Peloponez takođe vredi pomenuti, sa Argolidom na čelu sa cenama do 6.000 evra po kvadratu, a slede je Mesinija (2.000–5.500 evra), Lakonija (1.200–3.800 evra) i Korintija (2.000–3.500 evra).

Korak po korak: Proces kupovine nekretnine u Grčkoj i saveti

Prvi koraci: Šta je AFM

Ukoliko želite da kupite bilo koju nekretninu u Grčkoj, morate najpre da pribavite AFM – grčki poreski broj, što je osnovni preduslov za svaku dalju radnju u vezi sa imovinom, uključujući otvaranje bankovnog računa.

Možete podneti zahtev za AFM u lokalnoj poreskoj kancelariji (DOY). Potrebna dokumentacija obuhvata važeći pasoš, popunjen obrazac za prijavu i razlog za traženje AFM broja (npr. kupovina nekretnine). Postupak je obično brz i broj se može dobiti istog dana kada se podnese zahtev.

Lokalni bankovni račun je neophodan za upravljanje plaćanjima u vezi s kupovinom, uključujući depozit, kupoprodajnu cenu, poreze i redovne komunalne troškove.

Pronađite nekretninu i agenta

Pravi agent za nekretnine može vam pomoći da pronađete nekretninu, olakšati pregovore i pružiti korisne informacije o lokalnom tržištu.

Najveći broj kupaca angažuje grčkog advokata koji vrši proveru pravne ispravnosti nekretnine (tzv. "due diligence"), priprema ugovore i predstavlja klijenta tokom celog procesa kupovine. Bez ovakvog zastupnika kupovina je moguća, ali visoko rizična. Kupci kažu da je poželjno da advokat ili agent znaju srpski jezik zbog lakše komunikacije.

Predugovor i depozit

Kada pronađete odgovarajuću nekretninu, sledeći korak je potpisivanje predugovora i uplata depozita, obično u visini od 10% ukupne cene. Predugovor služi da rezerviše nekretninu dok se ne ispune svi zakonski i tehnički uslovi za glavni ugovor.

Preporučljivo je da ovaj korak preduzmete isključivo nakon što advokat proveri da na nekretnini ne postoje tereti poput hipoteka, dugova ili nerešenih imovinsko-pravnih odnosa.

Glavni ugovor i ukupni troškovi: Šta sve plaća kupac?

Finalni kupoprodajni ugovor potpisuje se kod javnog beležnika (notara), u prisustvu advokata. Nakon potpisivanja ugovora, kupac je u obavezi da registruje nekretninu u lokalnom Katastru. Ovaj korak je ključan za pravnu zaštitu.

Kod starogradnje, kupci su u obavezi da plate porez na prenos nekretnine, koji iznosi oko 3% tržišne vrednosti. U slučaju kupovine novogradnje (sa građevinskom dozvolom posle 2006. godine), umesto tog poreza, u pojedinim slučajevima može se obračunavati PDV od 24%.

Dodatni troškovi koji padaju na teret kupca često iznose dodatnih 5 do 12% od vrednosti nekretnine. U njih se ubrajaju:

Notarske takse (oko 1%)

Advokatske usluge (oko 1–1.5%)

Katastarske takse (~0.5%)

Provizija agenciji (2–3% + PDV)

Porezi nakon kupovine

Svi vlasnici nekretnina u Grčkoj dužni su da plaćaju godišnji porez na imovinu poznat kao ENFIA. Visina ovog poreza varira, ali se kreće između 2 i 16 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od zone i vrednosti objekta.

Za one koji planiraju da nekretninu izdaju, važno je znati da se prihod od rente oporezuje. S druge strane, Grčka do kraja 2026. godine ne naplaćuje porez na kapitalnu dobit prilikom prodaje.

Zlatna viza u Grčkoj: Kako kupovina nekretnine može doneti boravišnu dozvolu

Kupci koji investiraju najmanje 250.000 evra u nekretninu u Grčkoj mogu konkurisati za Zlatnu vizu, koja omogućava stalni boravak i slobodno kretanje širom Šengena. Međutim, u popularnijim regijama, minimalna vrednost za ovu pogodnost podignuta je na 400.000 evra pa naviše.

Autor: S.M.