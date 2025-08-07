POSLEDNJI DAN ZA UPIS Prvi upisni rok na fakultetima u Beogradu završava se danas: Evo kada je sledeći

Danas je poslednji dan za upis nove generacije studenata na fakultete Univerziteta u Beogradu, dok drugi upisni rok počinje već 1. septembra.

Slična dinamika prati i ostale univerzitete u Srbiji, sa različitim rokovima za prijave i prijemne ispite. Evo šta treba da znate o upisnim rokovima i mestima na fakultetima širom zemlje.

Drugi upisni rok na fakultete Univerziteta u Beogradu poklapa se sa polaskom đaka prvaka u osnovne škole, a završava se upisom kandidata do 16. septembra, dok će treći upisni rok početi prijavljivanjem kandidata 1. oktobra i završiti se upisom do 13. oktobra.

15.800 studenta konkurisalo na fakultete u Beogradu

Prijemni ispiti održani su od 24. do 29 jula, nakon čega je počeo upis kandidata. Univerzitet je ranije saopštio da je 15.800 studenata u prvom upisnom krugu konkurisalo za 15.248 mesta na fakultetima.

Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Dejan Filipović izjavio je ranije da je za upis na osnovne akademske i integrisane studije predviđeno 9.745 budžetskih mesta i 5.503 samofinansirajuća.

Kakvo je stanje u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru, i Prištini

Prvi upisni rok na Univerzitetu u Nišu traje još sutra, a drugi upisni rok na tom univerzitetu počeće 1. septembra prijavom kandidata koji će prijemne ispite polagati od 8. do 12. septembra, nakon čega će od 15. do 26. septembra biti realizovan upis kandidata.

Na Univerzitetu u Novom Sadu prvi upisni rok završava se 15. avgusta, a drugi upisni rok na tom univerzitetu počinje 27. avgusta prijavom kandidata, termin prijemnih ispita su 8. i 9. septembar, a završetak drugog upisnog roka je 30. septembra.

Univerzitet u Kragujevcu je saopštio da je prvi upisni rok koji je trebalo da traje od 7. do 31. jula iz organizacionih razloga produžen do 15. avgusta, a da će drugi upisni rok biti organizovan od 18. avgusta do 26. septembra.

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici završio je sa prvim upisnim rokom 15. jula, kada je obavljen upis kandidata, a drugi upisni rok na ovom univerzitetu biće održan od 1. do 15 septembra.

Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) održao je prijemne ispite 11. jula, a upis kandidata obavljen je 26. jula.

Autor: Dalibor Stankov