Arbutina: Nuklearni inspektori mogu doći u Srbiju u svakom trenutku u inspekciju nuklearnog materijala

Srbija je u obavezi da omogući potpunu inspekciju svog nuklearnog materijala, jer je, kao potpisnica međunarodnih protokola, prihvatila stroge uslove nadzora, izjavio je za Euronews Dalibor Arbutina, direktor JP Nuklearnih objekata Srbije.

„Na osnovu međunarodnih protokola koje je Srbija ratifikovala, nuklearni inspektori u svakom trenutku mogu doći i tražiti uvid u naš nuklearni materijal. Ta obaveza važi i za svaku zemlju potpisnicu“, rekao je Arbutina.

Hirošima, Nagasaki i poruke sile

Govoreći o godišnjici bombardovanja Hirošime i Nagasakija, Arbutina je naveo da je zvanično opravdanje SAD bilo okončanje rata, ali da postoje i druga tumačenja.

„Zvanično opravdanje je bilo da se ubrza kraj rata, odnosno da se spreči dalje ratovanje na Pacifiku. Navodno su Amerikanci imali informacije da Japan sprema veliku ofanzivu. Nezvanično, to je bila demonstracija sile za posleratovski period, odnosno za predmoć nad Sovjetskim Savezom. A ono što je u srži američkog naroda, zašto su prihvatili takvu ratnu strahotu, jeste osveta za Perl Harbor“, rekao je Arbutina.

Sporazum o neširenju: Ključni dokument nuklearne bezbednosti

Arbutina je kao najvažniji dokument u oblasti nuklearne kontrole istakao Sporazum o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

„Ključni dokument je Sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja, koji je iskrojen 1968, a postao zvaničan 1970. Potpisala ga je i tadašnja SFRJ, a Srbija kao naslednik ga i dalje primenjuje“, rekao je Arbutina.

Dodao je da tri zemlje – Izrael, Pakistan i Indija – nikada nisu potpisale ovaj dokument, dok je Severna Koreja iz njega istupila 2003.

„Za Indiju i Pakistan znamo da su dve od devet nuklearnih sila. Za Izrael nikada nisu dobijeni zvanični podaci, ali postoji pretpostavka da i oni imaju nuklearno oružje“, istakao je.

„Sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja koji je stupio na snagu 1970. podrazumeva upravo to što i kaže – neširenje nuklearnog naoružanja i promovisanje nuklearne energije u mirnodopske svrhe“, objasnio je Arbutina.

Na pitanje koliko se ovaj sporazum danas poštuje, Arbutina odgovara da je on i dalje na snazi.

„Sporazum se primenjuje. Samo smo svedoci da Iran u poslednje vreme pokušava da izbegne neke odredbe, dok ostale zemlje i dalje poštuju taj dokument“, rekao je.

Inspekcije bez najave

Pored osnovnog sporazuma, Srbija je potpisala i tzv. Dodatni protokol.

„Taj protokol podrazumeva da nuklearni inspektori mogu uvek, u svakom trenutku, u svakoj zemlji i u svakom nuklearnom postrojenju da dođu i izvrše inspekciju“, rekao je Arbutina.

Dodaje da se to redovno dešava i u Srbiji:

„Javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, na čijem sam čelu, kao jedini nuklearni operator u zemlji, ima inspekcije najmanje jednom godišnje. Nekada su najavljene, nekada nenajavljene. Mi smo obavezni da prikažemo sve što imamo od nuklearnog materijala.“

Rusija i Novi START – kraj transparentnosti

Komentarišući odluku Rusije da 2023. godine suspenduje učešće u sporazumu Novi START, Arbutina ističe da je ta odluka ozbiljno narušila globalnu bezbednost.

„Taj sporazum iz 2010, koji je stupio na snagu 2012, potpisali su tadašnji američki predsednik Barak Obama i ruski predsednik Dmitrij Medvedev. On je podrazumevao inspekcije, ograničenje strateškog nuklearnog oružja na 1.550 bojevih glava i razmenu podataka između dve sile“, rekao je Arbutina.

Dodaje da je u okviru tog sporazuma izvršeno više od 300 inspekcija i razmenjeno preko 25.000 poruka. Međutim, pandemija koronavirusa prekinula je inspekcije, a potom je Rusija, zbog sukoba u Ukrajini, suspendovala sporazum.

„Predsednik Rusije više ne prihvata inspekcije iz Sjedinjenih Američkih Država na svojoj teritoriji“, rekao je Arbutina.

Upitan da li je ova odluka negativno uticala na globalnu bezbednost, Arbutina je jasan:

„Apsolutno da. Jer čim nema transparentnosti u radu, automatski se budi neka sumnja. Američki inspektori više ne mogu da uđu u Rusiju. Putin i ruska administracija navode kao opravdanje to da američka administracija pokušava da kontroliše njihovo ponašanje u trenutku kada se vodi rat u Ukrajini.“