MAKLJAŽA ZBOG LEŽALJKI U PRVOM REDU! Haos na Rodosu, sve isplivalo na mreže! (VIDEO)

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Na jednoj od plaža na Rodosu zabeležen je nesvakidašnji incident. Naime, dvojica muškaraca fizički su se sukobila navodno zbog ležaljki i mesta na plaži. Ovaj događaj privukao je pažnju mnogih, jer su se naizgled banalne nesuglasice pretvorile u fizički obračun.

Snimak tuče osvanuo je na Fejsbuku i ubrzo postao viralan, a korisnik koji ga je objavio duhovito je prokomentarisao situaciju. "Neko je stvarno shvatio 'borbu za mesto pod suncem' preozbiljno", navodi se u opisu video-snimka. Ova opaska dodatno je podstakla korisnike društvenih mreža da se uključe u diskusiju.

Na snimku se vidi kako muškarci razmenjuju udarce dok zbunjeni turisti stoje oko njih, nemoćni da bilo šta učine. Incident je izazvao različite reakcije - dok su neki izražavali zabrinutost zbog sve češćih sukoba na turističkim destinacijama, drugi su situaciju posmatrali sa dozom humora.

Komentari na mrežama nisu izostali, a većina se odlučila da budu humorističkog karaktera. Ipak, ovakvi događaji otvaraju pitanja o ponašanju ljudi na odmoru i važnosti očuvanja mira na javnim mestima.

Nadamo se da su strasti brzo smirene i da su učesnici sukoba shvatili da letovanje ipak treba da služi odmoru, a ne borbi. Ovakvi incidenti podsećaju nas na važnost tolerancije i uzajamnog poštovanja, posebno u trenucima kada svi želimo da uživamo u zasluženom odmoru.

Autor: D.B.

#Batine

#Grčka

#More

#rodos

#tuča

