Anka (71) pozvala rođaku kod sebe na more, pa zažalila kao nikad pre: 'Nije ni pitala koliko dugo sme da ostane'

Gospođa Anka (71), penzionerka iz Selca na Braču u Hrvatskoj, pozvala je svoju rođaku iz Zaprešića da dođe na nekoliko dana odmora, a onda su se stvari zakomplikovale.

Leto na moru zna da bude izazovno, pogotovo kada uz visoke temperature dođu i visoki nesporazumi među rodbinom. To najbolje zna gospođa Anka (71), penzionerka iz Selca na Braču u Hrvatskoj, koja je početkom jula pozvala svoju rođaku iz Zaprešića da dođe na nekoliko dana odmora.

Međutim, ono što je trebalo da bude kratka i srdačna poseta, pretvorilo se u neprijatnu letnju sapunicu.

- Rekla sam joj da dođe na nekoliko dana, dok još imam mesta, pre nego što mi dođu deca i unuci. Znala je za to. Ali, očigledno je imala druge planove - priča gospođa Anka i dodaje da je rođaka stigla s jednom torbom, a vrlo brzo se "raspakovala kao da ostaje celu sezonu".

- Nisam ni trepnula, a već je u kuhinji slagala zalihe koje je donela, kačila peškire po ogradi i pitala gde da ostavi svoju "letnju garderobu" - priseća se kroz smeh, ali i s dozom gorčine.

Kad su u Ankinu kuću u Selcu nakon nekoliko dana stigla deca s unucima, situacija je postala nezgodna.

- Planirali smo da deca spavaju u sobi koju uvek koriste leti. Ali rođaka nije ni pitala da li bi možda trebalo da se iseli, samo je rekla da joj 'prija vazduh' i da bi ostala još koji dan. A mi smo se bukvalno rasporedili po dnevnoj sobi i na terasi, bez kreveta - prisetila se ona i dodala da, iako su pokušavali suptilno da daju do znanja da je vreme za povratak, rođaka, kako kaže Anka, "nije hvatala signale".

- Zet mi je šapnuo: 'Osećamo se kao gosti u sopstvenoj kući'. I to je bila istina. Deca su spavala na dušecima, a ona je zauzela glavnu sobu – kao da je njena. Nije ni pitala koliko dugo sme da ostane - objašnjava Anka i dodaje da je, nakon skoro dve nedelje, rođaka konačno otišla, ali ne bez komentara.

- Kad je odlazila, rekla je kako joj je bilo divno i da će opet svratiti 'ako ostane slobodnog mesta'. Ja sam samo klimnula glavom - priča Anka i dodaje:

- Više nikome neću reći 'svrati na par dana'. Od sada pišem tačno koliko sme da se ostane – crno na belo. Volim ljude, ali još više volim red. A red je da kad ti dođu deca, oni imaju prioritet. Ovo mi je bila škola za ceo život - zaključuje gospođa Anka, gledajući ka moru koje je, bar za sada, ponovo samo njeno.

Ova priča je podsetnik mnogima da leto na moru zna da bude test odnosa – naročito kada se gosti pretvore u stanare. I dok su u našem mentalitetu vrata često otvorena za rodbinu, ponekad su zatvorena vrata jedini način da se sačuva mir u kući – i zdrav razum domaćina.

Autor: D.B.