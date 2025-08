Predsednik Republike Srpke Milorad Dodik obratio se okupljenima tokom obeležavanja Dana sećanja Srbe na stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".

- Vi koji ste preživeli golgotu, koji ste svedoci da nisu uspeli, jer ste ostali živi — treba reći da se umalo nije desilo da smo i vas žive sahranili, da nismo pre 12-13 godina počeli sa obeležavanjem Oluje, koja je odnela toliko života i prognala još više. I da nije bilo Aleksandra Vučića, danas se možda i ne bi sećali, bili bi ljuti što zaboravljama, ali ovo što činimo daje nam pravo ljudsko lice, daje nam lice srpskog naroda koji ne želi da zaboravi, a ja ne želim ni da oprostim!

Kako je dodao, slušajući potomke ubijenih, da su slušali Tuđmana, a nisu znali da je on samo 5 dana pre rekao "Pobijte ih toliko da se nikad ne oporave".



- To je bila akcija američke vlasti, Klintona i drugih, koji su predali hrvatskim vojnicima. To je završilo etničkim čišćenjem, tako da nema šanse da se tamo vrati srpski narod. A nama su "prosipali" priču kako su oni mirovnjaci, da bi na kraju bivše Jugoslavije, nas u Republici Srpskoj sveli na trećinu, s kojom misle da i sa njom treba da se obračunaju. A RS je dostojanstvena i velika, vezana za Srbiju, što će i ostati. Ne želimo da nas podele i razdvoje, nisu nam dali slobodu, to rade već vekovima - istakao je Dodik.

Nikad nećete uraditi da nas ponizite, dodao je.

- Spasavajući Nasera Oriča koji je ubio sudiju, danas slobodno hoda, a svako ko je Srbin mora da bude zločinac, to hoće. Živimo sa onima koji nas tako gledaju, žele da nas eleminišu, a ono malo što ostane da ostanu kao podanici, njihovih varljivih ideja. Moramo se okupiti, RS hoće da vidi snažnu i veliku Srbiju. Zašto nekima smeta velika? Junačku, veliku, snažnu, koja se razvija? Ovaj srpski narod ako hoće budućnost, mora stati iza Vučića, ovo nije politički miting već poruka koja svima mora biti jasna!

Kako je istakao, kako se Srbija koja mesecima blokira ulice ne seća ovoga.

- Mi moramo da preživimo, zato nema povlačenja. Uvek kada smo oprostili zločin nad nama, to je bio početak novog zločina nad nama. Moramo da kažemo šta hoćemo, nosite se i vi i vaša vladavina prava, kakva vladavina prava? Pustite nas na miru, moramo da stanemo i da se narod konsoliduje, oko politika, Bosna i Hercegovina nije moja država, moja država je Srbija i Republika Srpska, i ne vređam nikoga. Zašto vam to smeta što kažem? Navijam za Srbiju, ne navijam za BiH, hoćete da nas isterate, niste nam ništa dali!

Naveo je da je srušen Dejtonski sporazum i da su ostale samo olupine sporazuma koji brane.

- Isti koji su isterali Srbe iz Krajine su sada protiv RS. Ne mrzim ljude, ni muslimane, mrzim njihove politike koje su protiv nas. Boriću se zato što sam Srbin, zato što ne želim da izgubim nijedan gram srpske zemlje. Živela Republika Srpska, živela Srbija! - završio je.

Autor: D.B.