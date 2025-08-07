NEVREME DIVLJA PO REGIONU! Evo šta čeka Srbiju narednih dana - Nije bezazleno!

Jake grmljavinske oluje zahvatile su Rumuniju. Trenutno se snažni grmljavinski oblaci nalaze nad Karpatima u centralnom delu Rumunije i donose obilne pljuskove, grad i olujni vetar, a postoji opasnost i od lokalnih bujica i poplava.

Ne treba brinuti, jer ovo nevreme neće uticati na Srbiju. Danas, tokom poslepodneva, u našoj zemlji izmerene su temperature do 29 do 30 stepeni u većini predela, a na jugoistoku i do 33 stepeni Celzijusove skale.

Danas je najtoplije na jugozapadu Evrope, u Španiji, gde su zabeležene temperature i preko 40. podeoka Celzijusove skale.

Toplotni talas će od sutra zahvatiti i Srbiju.

Maksimalne temperature sutra biće do 34, u subotu iznad 35 stepeni, a u nedelju čak između 39 i 40 stepeni Celzijusove skale.

Vrelo vreme očekuje se i naredne sedmice, piše Telegraf.

Visoke temperature biće praćene i vrlo visokim vrednostima UV indeksa, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od desetak minuta bez adekvatne zaštite.

Takođe, tokom ovog vrelog talasa postoji i opasnost od toplotnog udara, pa se građani savetuju da aktivnosti tokom ovih dana svedu na minimum.

Zbog vrelog i suvog vremena, postoji opasnost od požara na otvorenom.

Autor: D.B.