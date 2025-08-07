AKTUELNO

Društvo

MUŠKARAC U APOTECI IZMIRIO DUG OD 32.000 DINARA: Oduševio mnoge, a onda je otkriveno ČIJI RAČUN je platio: 'Dobro se ne oglasi, ali uvek ostavi trag!'

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Račun je platio u jednoj apoteci u Maglaju u iznosu od 547,30 KM, a objava je ubrzo pobrala simpatije na društvenim mrežama.

Neimenovani čovek je — tiho i bez ikakve želje da se ističe — pokazao humanost na delu i u jednoj apoteci u Maglaju platio dug koji je iznosio 547,30 KM (oko 32.711,38 dinara).

Naime, ovaj gest je podelio na društvenim mrežama član humanitarnog Udruženja "Hajr Maglaj", a potom i objasnila o čijem računu je reč.

- To su računi penzionera, ratnih veterana, ljudi koji žive sami i bore se sa minimalnim prihodima — ljudi koji ne traže mnogo, ali se svakodnevno bore dostojanestveno - napisao je i podelio fotografiju računa.

Kako je dodao, ovaj čin nije samo materijalna pomoć, već snažna poruka solidarnosti i zajedništva!

- Dobro se ne oglašava, ali uvek ostavi traga!

Autor: D.B.

#Maglaj

#apoteka

#dug

#km

#pare

POVEZANE VESTI

Region

Muškarac u Zagrebu platio taksi gotovo 1.000 evra: Evo kako je reagovao na astronomski račun

Domaći

Odmah me izbacio na terasu: Milan Vasić se oglasio nakon što je dobio sina, ovim potezom oduševio je sve! (FOTO)

Domaći

Vrele fotke Milene Kačavende: Od ovih prizora mnogima neće biti dobro (FOTO)

Hronika

KRUŽI JEZIV SNIMAK POSLE UBISTVA MLADIĆA U NOVOM PAZARU! Otkriveno šta je prethodilo MASOVNOJ TUČI: Sve je bilo mirno, a onda...

Auto/Tech

Mask je najpre uzdizao Teslu, a potom svojim izjavama uvredio mnoge ljude: Nikola Tesla je bio imigrant bez novca

Društvo

Srpkinja DALA OTKAZ, a onda joj je šef dao nerealnu PONUDU