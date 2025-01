Muškarac u Zagrebu platio taksi gotovo 1.000 evra: Evo kako je reagovao na astronomski račun

Na društvenim mrežama u Hrvatskoj viralan je postao račun za vožnju taksijem u Zagrebu u iznosu od 927 evra i to za relaciju od Španskog do Glavne železničke stanice, ali i uz višečasovno čekanje.

Vlasnik taksija iz Zagreba potvrdio je za hrvatski portal 24sata da je on izdao račun, ali je demantovao da se radilo o relaciji od Aerodroma do Glavne železničke stanice.

“Nikakav Aerodrom. Pitajte mušteriju, sve će vam objasniti”, objasnio je taksista.

Muškarac koji je 9. januara platio račun za vožnju taksijem od gotovo 1.000 evra ispričao je da je naručio vozilo na Glavnoj železničkoj stanici

"Vozio me do Španskog. Dovezao me i tu sam morao nešto da obavim. Rekao sam mu da me pričeka. Mislim da je potrajalo nekih četiri ili pet sati.

Pričekao me i vratio nazad do Glavne železničke stanice. Račun je bio 927 evra. Platio sam i nije mi žao, šta sad. Taksista je bio korektan, ispao je pravi gospodin, još mi je platio i ručak”, ispričao je muškarac, čije ime nije navedeno.

pročitajte još HTEO DA POTRUJE GOSTE LOKALA?! Poznato kako je došlo do incidenta na Vračaru

Autor: Marija Radić