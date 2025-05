Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govori večeras u zajedničkom intervju Pink TV, Prva TV i Niš TV o svim aktuelnim temama, ali i o izazovima koji su pred Srbijom.

Predsednik Aleksandar Vučić nalazi se u Nišu gde će sutra učestvovati na velikom narodnomo skupu.

- Srećan sam što sam u Nišu, iako je bilo lepo u Tirani, svi razgovori su bili dobri i važni za našu zemlju, ali posebno sam bio srećan kad smo sleteli u Niš. Pripremamo se za sutra, video sam Anu i Miloša, i verujem da ćemo sutra imati važne stvari da kažemo - rekao je Vučić na početku i pozvao Nišlije da dođu sutra na Svenarodni sabor.

Vučić je rekao da će Nišlije čuti sutra sve ono što je važno za njih i njihov životni standard.

O nasilju u Nišu

- Sutra su moje obaveze veće, u smislu odgovornosti. Neki su rekli da ne smem da dođem u Niš, i tako dalje. Postavlja se ključno pitanje — a gde mi to živimo? Ko su ti ljudi koji sebi daju za pravo da ometaju demokratsko izjašnjavanje onih koji drugačije misle od njih. Zašto je Niš drugi u koji dolazimo? Zbog toga što smo u Nišu prisustvovali jezivom nasilju, to se neće ponoviti, naravno, zato što snaga čopora je primetna kada napadaju pojedince, kada ih je 10, 500 na jednoga. A u drugačijem svetlu se čopor uvek povlači. Ovde smo prisustvovali jezivom nasilju u poslednjih nekoliko godina. Nije to pitanje samo povreda, kamenica, jaja, već pre svega načina na koji neko misli da unizi neko biće - odgovorio je Vučić.

Predsednik je potom podsetio na nasilje koje su preživeli Danijela Krstićš i doktor Milorad Jerkan.

- Te slike govore da ste hteli da nekome oduzmete dušu, srce i da mu oduzmete pravo na život i drugačije mišljenje. Doktor Jerkan je odlučio da nakon 40 i nešto dana da izjavu i svoje svedočenje, mislim da ljudi jezivije svedočenje nisu čuli. A šta je to Tužilaštvo uradilo, a šta su drugi pravosudni organi uradili. Zbog toga je važan sutrašnji skup, da pokažemo da se slobodni duh ne plaši i da smo u stanju da pokažemo da je ovo naša zemlja u kojoj nam batinaši neće odlučivati ko sme i kako da se kreće i da izborimo za to da nam više neznanje i nerad ne budu najvažnija karakteristika - izjavio je.

Ti ljudi žive u nekom svom balonu, u nekom svom mehuru i oni su umislili kad se skupi njih 50, 100 ili 5000, nije važno, dodao je.

- Protestuju protiv vojske jer im se ne sviđa što vojska nije uzela puške i ubila mene ili ne znam šta drugo. To je izgovor i više niko u svetu ne veruje. Pokušavaju da ožive nešto što umire, jer sve većem broju ljudi u Srbiji je jasno šta se događalo. Ko je tukao ljude u Nišu? Ko je napadao gradonačelnika Niša? Napao ga je mladić ko se zalaže za nezavisno KiM, mladić koji se zalaže za prihvatanje genocida u Srebrenici, neko sa izrazito antisrpske pozicije - rekao je Vučić.

Kada govorimo o Nišu, u celoj Srbiji, ne samo u Nišu, dodao je, u današnje vreme racionalni pristup ne pomaže mnogo, ali to ljudi ne žele da čuje — ne zato što nije istina, već zato što su bahatost i neznanje postali vrednost po sebi.

- Prosečno u našoj zemlji, na bilo koji video, trajanje gledanja tih videa je između 7-8 sekundi, a čitanje vesti 2-4. Pročita se jedna trećina knjige na godišnjem nivou, sve se svelo na insta-delovanje, na površno, za što više lajkova. Da li nešto drugo znaš, to više nije važno - naveo je Vučić.

O gradnji i napretku Niša

- Možda se od 1946. do 1955. u volumenu gradilo više. Ali u značaju infrastrukturnih objekata, u svemu što smo uradili, ubedljivo najviše se gradilo u poslednjih deset godina. I u tom industrijskom smislu, i u smislu putne, železničke infrastrukture, avioinfrastrukture i svega drugog. Kada sam došao u Niš 2014. godine, bila je samo jedna livada. Tada je bilo oko 48.000 ljudi koji su koristili aerodrom u Nišu, 2023. godine je deset puta više koristilo. Izgradili smo novu zgradu, gradimo proširenje piste, novi kontrolni toranj, a biće još više. Uradili smo kompletan auto-put do granice sa Severnom Makedonijom. Radimo pun profil auto-puta do Prokuplja, Merdara i Kuršumlije.

Gradi se i dalje, 28,5 hiljada više formalno zaposlenih ljudi nego ranije, istakao je.

- Dao sam sve od sebe da se razlika u platama da se smanji, i za 2 odsto je razlika manja između Beograda i Niša nego što je bila nekada! I guramo sve što možemo i na jug i u Niš. Razlike se itekako smanjuju - rekao je Vučić i potvrdio da je podržavao izgradnju aerodroma.

- Neki kažu da Tirana ima više putnika od Beograda, ali bi imali da radimo kao Tirana. Ali zato što imamo snažnu avio-kompaniju koja je nacionalna kompanija, i koja nam je omogućila život tokom kovida, a pogledajte kako rade ostale u regionu? Ili ne postoje, ili su pet puta slabije. A nijedna od tih neće da vas vozi ni u Čikagu, ni u Majami, a uskoro ćemo leteti i dalje! Morate da imate snažnu nacionalnu kompaniju, ali sam pored toga odabrao da osnažimo u Nišu, jer je za jug ovo važno!

Rezultate ne možete da oduzmete.

O novom porodilištu u Nišu

- Radi se projektna dokumentacija, uradićemo kvalitetno i verovatno najbolje porodilište u Srbiji. Nadam se do 2027. godine da završimo. Uslovi su sada loši, znam sve.

O scenama nasilja na ulicama

- Ranije nije padalo na pamet Srbiji da nekoga ometa kada održava bilo koji skup. Nikada se to nije dešavalo. To je brutalno. To laži u Nišu. SPO, SP, SRS, ovaj, onaj, kasnije SNS, svi. DS nikad nikoga nije ometao. To se podrazumeva, taj dan vi se sklonite, dođu neki drugi ljudi, svi imaju pravo da iskažu svoje mišljenje. Sada neki ljudi misle da imaju pravo da terorom zaplaše nekoga i ne razumeju da su proizveli neverovatnu kontrareakciju. Ne razumeju da je bes onih drugih ljudi kojima su branili slobodno izražavanje, kojima su branili slobodu okupljanja, danas mnogo veći nego njihov. I samo pozivam sve te ljude, i starije i mlađe, koji su terorisali Nišlije koji drugačije misle, da to više nikada ne čine - naveo je i dodao:

- Da više nikada nikoga ne ometaju kada žele u skladu sa zakonom da organizuju svoje skupove. Da se nauče, pustite me da završim, da se nauče elementarnom redu da pokažu poštovanje tuđeg mišljenja. Onako kako svi poštuju njih, čak i kada na kriminalan način, a to je svakog dana, organizuju svoje skupove. Kada kažem kriminalan način ili ilegalan način, to znači suprotno zakonu, nikada prijavljeno policiji, nikada prijavljeno nadležnim državnim organima.

Naveo je da ga iznenadi ponekad histerična kampanja koju neko vodi protiv vlasti.

- Znao sam šta se zbiva, sačekao sam da prođe vreme da bih rekao da je to obojena revolucija, sada je svima jasno. Ima onih koji vide i baš ih briga, a ima i onih koji to vide i ne žele više u tome da učestvuju. Sve je bila iluzija, neznanje i nerad da pobede znanje i rad. Sutra ću prirediti ručak u Nišu za ljude koji su se uključili u Pokret, profesori, doktori... Ugledni ljudi i generalni penzionisani, i stručnjaci, mnogi niški lekari, ljudi koji hoće budućnost za sebe, decu i roditelje - naveo je.

Suština je u tome da su hteli samo vlast po svaku cenu i obaranje onih na vlasti, suštinski skidanje moje glave, i nisu to krili, istakao je.

- Uvek sam se pitao šta je u glavama te dece. Sam sam roditelj i tražim razloge uvek za sve što rade, ali to sa profesorima i nastavnicima je takav skandal za mene, i da ponovim da nisam došao ni u Niš ni bilo gde da im se dodvoravam. Kad-tad će morati da odgovaraju. Može sutra da mi se nešto dogodi, odgovaraće za 5, 10 godina, nikada ne sme sve ovo što se dešavalo da bude zaboravljeno. Do sada su odgovorali četiri momka iz SNS koji su štitili svoje kancelarije, napadnuti su bili, ali su pogrešili što su otišli u drugu ulicu i udarali tamo te što su napadali - rekao je Vučić.

On je rekao da ne zna šta bi uradio da se isto nasilje dogodilo njegovom supruzi, deci, porodici.

- Ono jaje što su lupali o glave, i ono što su Jerkanu uradili, to su mi najjezivije scene. Ne znam šta da kažem. Još morate da čitate, radite da biste mogli da vodite državu, jer u zemlji mora da se poštuju oni koji su nešto uradili, rade i koji su nešto završili. Kao što roditelj mora svom detetu da kaže da je preterao, e, tako neko u zemlji mora da kaže onima koji se užasno ponašaju kako da se ponašaju. Ali imamo i druge probleme - rekao je.

O situaciji u BiH

Kako je dodao, sinoć je video kakav je problem u BiH, i da će tu biti mnogo muka i problema.

- Da se ne ponašam kao oni, neću da im odgovaram na sve ono što rade svakodnevno. Neće to biti laka situacija, imamo Kurtijeve napade na srpski narod na KiM, iživljava se nad našim narodom. Američka ambasada je juče izdala saopštenje, sada se vidi ko je na lošoj strani. Moram da se zahvalim Donaldu Tusku, jer on je antiruski nastrojen, ali je rekao da to što hoćete da uradite Aleksandru Vučiću, da to ne radite. Malo ko bi rekao iz srpskog naroda kako je on rekao, i dodao da me zna, kako vodim zemlju i da mi veruje. Nikad mu to neću zaboraviti - rekao je Vučić.

Vučić o Samitu u Tirani

- Kaja Kalas je rekla zašto si bio u Moskvi, a ne na drugom mestu, ali smo ostali sami 15-ak minuta da razgovaramo i za 5-6 dana dolazi u Beograd. Imaćemo strateške razgovore. Razgovarao sam i sa Antonijom Koštom, verujem da možemo da idemo dalje. Slušao sam pažljivo Zelenskog. Oni su danas imali poseban štab, tamo Makron, Kir Starmer, Zelenski, Merc. Dobro je da je dogovoreno da se razmeni po hiljadu zarobljenika, hiljadu ruskih vojnika ide svojim kućama u Rusiju, hiljadu ukrajinskih vojnika ide svojim kućama u Ukrajinu. To je najveća razmena ikada vojnika i to je dobra vest. Što znači? Krenuli su da razgovaraju. Kad krenu da razgovaraju, verujem da će doći i do nekih drugih rezultata. Ja ne verujem da će se skoro to završiti, jer mislim da Rusi, ako mene pitate šta vidim, a mnogo mi je glupo da me to pitate i glupo mi je što ovo govorim, zato što sam gost ovde u Nišu, da ne bude da sam to izbegao da kažem, više sad govorim kao neko ko analizira stvari, a ne kao predsednik Republike.

Rusi osećaju da im ide bolje na frontu nego Ukrajini i žele da pre pregovora imaju povoljniju situaciju na terenu.

- Bio sam gost u Jelisejskoj palati, u Briselu sa Fon der Lajen i Koštom, sa Putinom, sa Sijem, sa najmoćnijim ljudima Evrope i sveta, a bilo ih je još mnogo.

Odnosi Srbije sa Kinom i Rusijom

- To je ono što je bila politika i ostaće politika do kraja mog mandata. Ali naravno da imamo dobre odnose sa našim tradicionalnim prijateljima. Kina nama, ne samo Rusija, naravno Rusija, ali i Kina. Nemojte zaboraviti da nam je Kina danas tri od prva četiri izvoznika. To su vam i Zijin, i to dve kompanije Zijina, u prvih pet čak četiri. Dve kompanije Zijina, Železara smederevska, kompanija HBIS iz provincije Hebei, i Ling Long kompanija. Četiri od pet dolaze iz Kine. Meni je predsednik SIS rekao, Aleksandre traži, dobićeš, ja sam tražio. Bio sam bezobrazan da sam opet tražio, sramota me. Tražim za našu zemlju. I zato sam mnogo srećan što je to.

Na pitanje zašto je "bio u ćošku" u Moskvi, Vučić je rekao da su ga lideri dočekali da je sramota reći da je Srbija u ćošku.

- Na koncertu, sedim po vazdušnom redu. Ali evo, sad su to ponovili, zapravo iz Tirane su isto uporedili. Šta sam radio? Sedao, staje pored Kaje Kalas i Donalda Tuska. To je za njih čošak verovatno. Pa upravo su. Baš su nemoćni Kaja Kalas i Donald Tusk. Argumentacija na... I pri tome da vam kažem da ne bi bila Kaja Kalas na kraju, mene su smestili između Donalda Tuska i Kaje Kalas. I ja zamolio Kaju da stane između... Znate, kad je nekim ljudima život stolica. Evo kako sam ovde, vidite, između Ursule i Tuska. Valjda na najboljem mestu. Znate, kad ljudi nemaju drugi argument. Da, upravo to kažem. Nego gde ćeš da sediš i gde ćeš da stojiš. Mene je u Moskvi sačekalo 13 od 15 najvažnijih ljudi u Rusiji. Pogledajte ostale. Nekima je bilo 5, nekima 3, nekima 7 ljudi — 13 od 15 najvažnijih - istakao je Vučić.

O ekonomiji Srbije i povećanju plata i penzija

- Znači, otprilike 1,8 odsto manje BDP-a u odnosu na prošlu godinu je, eto, ovaj, toliko... Ubijali su nam zemlju. Ne, ne, to je toliko težak zločin, sve ovo što su uradili protiv Srbije, da je to neverovatno, bez imalo odgovornosti, bez imalo razmišljanja, bez ičega. Mi smo 29 odsto u prvom kvartalu imali manje turista u odnosu na isti period prošle godine, imali bismo 30 odsto više. Dakle, ljudi, to je skandalozno. Neće ljudi da dolaze u zemlju gde im neko ne dozvoljava da prođe ulicom, gde im neko ne da prođe tim putem, gde misle da imaju pravo da im zagrade put kad im padne napamet. Eto, izlazi im se malo na gazelu, pa je prekinuo međunarodni put. Izlazi im se malo na autoput, pa je prekinuo i to. Izlazi im se malo na prugu, pa je prekinuo i to. Neće ljudi da dolaze u tu zemlju. Investitori neće da dolaze. Imamo duplo manje investicija, više nego duplo manje investicija nego prethodne godine u istom periodu. I pa će nam biti potrebno vreme da se iz toga izvučemo. Ljudi moraju da znaju da penzioneri moraju da znaju da ako je trebalo da im povećamo penziju 12 odsto, da ćemo moći da je povećamo 8 odsto. Plate, ljudi da znaju da ako je trebalo da povećamo 8 odsto, moći ćemo 5 odsto da povećamo. Nema tu filozofije - istakao je Vučić.

- To su brojke i te su stvari jasne. Dakle, bukvalno su razarali zemlju. I nemam nikakav strah da to kažem. I šta god mi se događalo u životu, to ću uvek i na svakom mestu da kažem i svi ljudi to znaju. Bukvalno su nam uništavali zemlju. I za tri meseca, zapamtite moje reči, svi će se stideti toga što su radili. Prođe to vreme ludila, opšte histerije, prođe. A onda dođe vreme za odgovornost i za hlađenje glava. E onda će svi da se stide i pitaće se čekaj šta se to u našoj glavi dogodilo. Sećate se koliko smo prijatelja imali koji su se pitali šta mi je bilo u glavi 5. oktobra, pa to nisam video. Da, doslovno dve godine. I to je bilo potrebno godinu i po dve da prođe. Sad će biti potrebno još mesec, dva ili tri. Pitaće se ljudi, čekajte ljudi, kako nam se ovo dogodilo. Kako je uopšte ovo bilo moguće da radimo. Kako je bilo moguće da nam organizacija Forca iz Požege soli pamet šta mi u Srbiji treba da uradimo. A ona skupo plaćena kao i ona iz Ozona i neki drugi s polja i to je to. Pomenuli ste samo turizam. To je direktna šteta u turizmu. Naravno, a da ne pričamo o investicijama, o domaćem PDV-u, o svemu drugom, o trgovini, pitajte frizerske radnje, pitajte sve druge. 10 puta slabije kafiće, restorane, sve druge. Svi rade slabije. Ajde samo da podsetim Bojna, da vidimo šta ste od 2012. šta je urađeno za Niš, a šta ovih proteklih šest meseci rade za ovaj grad opozicije.

U toku emisije pušten je video o tome šta je u proteklom periodu u Niš uradila vlast, a šta je radila opozicija.

Vučić je prokomentarisao snimak i rekao da je važno da narod vidi šta je opozicija radila u Nišu.

Razvoj Niša i potreba za investicijama

- Veliki pravi grad dobio je sve atribute velikog pravog grada, odličnog za investiranje. Potrebno je da brže raste životni standard i to upravo će posle svih infrastrukturnih projekata, stvoreni su dobri temelji, da se to događa. I sve više, ali nam je za to potrebna stabilna situacija i da bi se u okolini Niša od Malče preko Gađanog hana, do kojeg god hoćete, do Oblačinskog jezera, na svakom mestu razvio dodatni turizam. Sam Niš ima mnogo toga da ponudi. Potrebno nam je još ulaganja u Niš, ali nam je potrebno i to da Nišlije razumeju da ne postoji više vreme u kojem neko želi da naškodi Nišu, da bi dobili Beograd i Novi Sad. Naprotiv, ja sam samo u Nišu i u Loznici proveo po sedam dana, a dolazio sam u Niš više puta nego svi predsednici vlada i svi predsednici zajedno od 1945. godine. Samo to hoću da Nišlije znaju. Kao i u mnoga druga mesta, više sam puta ja kao predsednik ili premijer došao u Niš nego svi predsednici i predsednici vlada od 1945. godine od oslobođenja do danas.

Predsednik je potom pokazao majicu "Ne damo Niš, ne damo Srbiju!"

- Hvala na gostoprimstvu, hoću da zamolim sve ljude da dođu, iz Niša okoline i svih drugih krajeva. Da mirnim skupom pokažimo da pristojnu Srbiju ne možete da pobedite, i da izađemo sa idejama kako bi Niš i Srbija trebali da izgledaju. I da se zahvalim svim ljudima koji su podržali sve ono što radim, i onima koji su danas pružili podršku dok smo branili tu poziciju Srbije i danas, ali najvažnije je šta misli naš narod. Sutrašnji skup je skup naših građana, da se oni pitaju i odlučuju, ja ću uvek da budem tu sa vama kada želite da građani Srbije odlučuju o svojoj budućnosti, i da se poštuju i oni na zapadu i na istoku. Hvala vam na podršci i vidimo se sutra. Biće mnogo dobrih sadržaja, peva Aca Lukas, biće već od 1 početak, ja ću biti tu od 4, 5, a pre toga na sastancima. I hvala vam, vidimo se sutra - završio je Vučić.

