Ubijen muškarac koji je palio kuran u Švedskoj: Likvidacija prenošena uživo na društvenim mrežama

Salvan Momika, poznat po spaljivanju Kurana i optužen za podsticanje na mržnju prema muslimanima, ubijen je u pucnjavi u stanu u Sodertaljeu i to tokom lajv prenosa na društvenim mrežama!

Švedska agencija za migracije mu je nedavno odobrila obnovu boravišne dozvole jer mu je u domovini, Iraku, pretila opasnost od torture.

Salvan Momika (38) ubijen je sinoć u svom stanu u Sodertaljeu, preneo je Aftonbladet.

On je u Iraku bio šef jedne milicije, a nakon dolaska u Švedsku postao je oštar kritičar Islama. Spaljivao je javno Kuran nekoliko puta nakon čega je počeo da dobija pretnje smrću. Policija se nije oglašavala nakon zločina. Salvan je hrišćanin iz Iraka.

