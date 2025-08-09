RHMZ UPALIO NAJVIŠI STEPEN UPOZORENJA! Temperature u Srbiji će biti ekstremno visoke, a KRAJ IM SE NE VIDI - Evo gde će biti najtoplije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na visoke temperature u Srbiji i da će narednih dana biti sve toplije!

Za vikend i tokom većeg dela sledeće sedmice biće veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.. Izdato je i upozorenje na visoke temperature vazduha za Beograd koje će biti između 34 i 38 stepeni.

U Srbiji će tokom vikenda temperature biti veće od 38 stepeni

Vemenska prognoza za Srbiju i Beograd za subotu

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab do umeren, promenljiv.

Najniža temperatura vazduha će biti od 14 do 21 stepen, a najviša od 34 do 37 stepeni.

-Prognozirane vrednosti UV indeksa za 9. avgust biće u kategoriji veoma opasne pojave na celoj teritorij Srbije – upozorava RHMZ.

Pri ovim opasnim uslovima ultraljubičastog zračenja potrebno je primeniti mere zaštite:

- UV zračenje može oštetiti kožu, oči, imuni sistem i izazvati opekotine

- potrebno je smanjiti izlaganje suncu u periodu od 11 do 16 časova i u potpunosti primeniti mere predostrožnosti (koristiti zaštitne šešire, naočari i kremu; preporučuje se boravak u hladovini)

- deca i adolescenti su posebno osetljivi na UV zračenje te je neophodno preduzeti dodatne mere zaštite

Upozorenja se odnose na dugotrajan boravak na suncu, a u danu sa pojačanim stepenom oblačnosti mere opreznosti mogu biti ublažene u zavisnosti od količine i vrste dnevne oblačnosti.

Prema nivou upozorenja za indeks toplotnog stresa (THI) danas su mogući toplotni grčevi i zamor.

Na snazi je „naranadžasti“ meteoalarm zbog ekstremno visoke temperature.

-Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe – poručuju iz RHMZ.

U Beogradu će biti sunčano vreme. Minimalna temperatura će biti 21 stepen, maksimalna 36 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za nedelju

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, 10. avgusta u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na severu u skretanju na severni. Najniža temperatura od 15 do 22 stepeni, a najviša od 35 do 39 stepeni.

U celoj Srbiji su prognozirane vrednosti za nedelju u kategoriji veoma opasne pojave, dok su prema THI indeksu u pojedijim delovima toplotni grčevi verovatni, u pojedinim delovima su toplotni grčevi mogući i moguć je zamor.

Zbog temperature veće od 35 stepeni na snazi je „narandžasti" meteoalarm u:

- Vojvodini

- zapadnoj Srbiji

- jugozapadnoj Srbiji

„Crveni" meteoelarm je na snazi zbog temperature veće od 38 stepeni u:

- Beogradu

- Šumadiji

- Pomoravlju

- istočnoj Srbiji

- jugoistočnoj Srbiji

-Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi – upozorava RHMZ.

U Beogradu će biti sunčano. Minimalna temperatura će biti 22 stepena, a maksimalna 38 stepeni.

Autor: Iva Besarabić