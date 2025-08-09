KILOMETARSKE KOLONE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Na jednom se čeka i do 3 sata - Ovo je trenutno stanje na granicama

Pojačan saobraćaj na autoputevima donosi duže kolone vozila na graničnim prelazima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, na izlazu iz Republike Srbije prema Hrvatskoj i Mađarskoj čekanje na graničnim prelazima je od 90 do 180 minuta.

Na izlazu iz Republike Srbije, prelazu Batrovci prema Hrvatskoj, evidentirano je zadržavanje putničkih motornih vozila od 180 minuta. Aktivno je pet izlaznih saobraćajnih traka, dok je međuprostor do susedne Hrvatske popunjen.

Na prelazu Horgoš prema Mađarskoj, zadržavanje putničkih motornih vozila je od 90 minuta, funkcioniše pet izlaznih saobraćajnih traka, dok je međuprostor do susedne Mađarske do pola popunjen.

Koliko se čaka na ulazu u Srbiju

Što se ulaza u Republiku Srbiju tiče, prelazu Horgoš prema Mađarskoj, evidentirano je zadržavanje putničkih motornih vozila od 45 minuta, aktivno je pet ulaznih traka, prelazu Gostun prema Crnoj Gori, zadržavanje putničkih motornih vozila je od 45 minuta, aktivne su tri ulazne saobraćajne trake i prelazu Preševo prema Republici Severnoj Makedoniji, zadržavanje putničkih vozila je od 50 minuta, radi sedam ulaznih saobraćajnih traka.

Duža zadržavanja putničkih motornih vozila nije prouzrokovano postupanjem nadležnih organa Republike Srbije, već je posledica turističke sezone kao i način rada susednih pograničnih organa Mađarske i Hrvatske, koji primenjuju nacionalne procedure EU.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprava granične policije, ostvaruje službene kontakte sa susednim stranim pograničnim organima i razmenjuju informacije o stanju putničkog saobraćaja na državnoj granici u cilju smanjenja vremena čekanja i zadržavanja motornih vozila.

Pojačan saobraćaj na putevima Srbije

JP "Putevi Srbije" obavestilo je javnost da se tokom predstojećeg vikenda zbog sezone godišnjih odmora i smene turista očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji.

- U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim auto-putevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze - napomenuli su.

Oni ističu da najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP).

- Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine Toll4All i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku - pojasnili su.

Autor: Iva Besarabić