Porodica iz Srbije opljačkana u Olimpik biču: Neko je provalio u smeštaj, iz torbice je ukradeno 1.300 evra!

Foto: Pink.rs/P. Jeremić, Pixabay.com

Porodica iz Srbije doživela je pravu dramu, a nakon što su shvatili da su opljačkani slučaj su prijavili policiji

Porodica iz Srbije koja letuje u Grčkoj tvrdi da je opljačkana u smeštaju i da joj je tom prilikom ukradeno 1.300 evra!

Ova porodica upozorila je sve turiste da budu na oprezu.

- Obaveštenje za ljude koji su u Olimpik biču da paze kako ostavljaju stvari. Danas su nam provalili u studio i iz torbice ukrali 1.300 eura. Policija nam je rekla da ima mnogo prijava u ovoj regiji - napisali su oni.

Njihova poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Live from Greece".


Korisnici su pisali i da je to odgovornost vlasnika apartmana.

- Nedavno sam bila u Grčkoj i nosila sam pare I dokumenta na plažu i uvek je neko bio na ležaljkama da čuva - napisala je jedna korisnica u komentarima.

